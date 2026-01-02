۳۵ هزار میلیارد تومان از منابع بانکی همدان به مردم بازنگشته است

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا حاجی‌بابایی ظهر جمعه در نشست با فعالان صنعت کشاورزی استان همدان، با اشاره به نقش کلیدی نظام بانکی در اقتصاد کشور، اظهار کرد: امروز بانک‌ها نقش محوری در اقتصاد دارند و منابع مردم که در اختیار شبکه بانکی قرار گرفته، باید به‌طور مستقیم در خدمت مردم، تولید و اشتغال هزینه شود.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بخش عمده سرمایه‌های مردم در بانک‌ها متمرکز شده است، افزود: بر اساس آخرین آمار، حدود ۱۷۷ هزار میلیارد تومان از منابع مردم استان همدان در بانک‌ها سپرده‌گذاری شده که این رقم طی ماه‌های اخیر نیز روند افزایشی داشته است.

وی تصریح کرد: طبق قانون، تنها حدود ۱۵ درصد از این منابع باید نزد بانک‌ها باقی بماند و بیش از ۱۲۲ هزار میلیارد تومان آن باید به‌صورت تسهیلات در اختیار مردم قرار گیرد؛ این تسهیلات شامل وام‌های تولیدی، وام‌های کلان و خرد، تسهیلات ازدواج و سایر نیازهای واقعی جامعه می‌شود.

حاجی‌بابایی با انتقاد از عملکرد برخی بانک‌ها گفت: بر اساس گزارش‌ها، تاکنون حدود ۸۷ هزار میلیارد تومان از این منابع به مردم پرداخت شده و حدود ۳۵ هزار میلیارد تومان آن از چرخه پرداخت تسهیلات خارج مانده است؛ در حالی که تولیدکنندگان استان برای تکمیل پروژه‌های خود، گاه تنها به چند میلیارد تومان تسهیلات نیاز دارند.

وی با اشاره به تمرکز حساب‌های بانکی در تهران اظهار کرد: بخش قابل توجهی از منابع استان به دلیل ساختار متمرکز بانک‌ها یا به بهانه سودآوری بیشتر، از همدان خارج شده است؛ این در حالی است که این منابع باید در مسیر توسعه همان استانی هزینه شود که مردم آن سرمایه‌گذاری کرده‌اند.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: طی چهار ماه و نیم گذشته، با حضور مستمر در بانک‌های استان و برگزاری جلسات متعدد با مدیران عامل بانک‌ها، پیگیری جدی برای بازگرداندن منابع به استان انجام شد که نتایج مثبتی نیز به همراه داشته است.

حاجی‌بابایی با اشاره به آمار پرداخت تسهیلات بیان کرد: در شش ماه نخست سال، به‌طور میانگین ماهانه به حدود ۴۵۰ نفر تسهیلات پرداخت می‌شد، اما با پیگیری‌های انجام‌شده، در ماه‌های مهر و آبان این عدد به بیش از ۲۰ هزار و ۵۰۰ نفر رسید که نشان‌دهنده افزایش چشمگیر پرداخت‌هاست.

وی با بیان اینکه برخی بانک‌ها به مراجع قضائی معرفی شدند، خاطرنشان کرد: چهار بانک به دادسرا معرفی شدند و دستگاه قضائی نیز به این موضوع ورود کرد؛ چرا که بانک‌ها مکلف‌اند هر مبلغی که از مردم دریافت می‌کنند، در همان استان و در مسیر قانونی به مردم بازگردانند.

حاجی‌بابایی با انتقاد از رفتار برخی فعالان اقتصادی افزود: در برخی موارد، تولیدکنندگان منابع خود را در بانک‌های تهران سپرده‌گذاری کرده و سپس برای دریافت تسهیلات به استان بازمی‌گردند، در حالی که تأکید ما این است که این منابع باید صرف توسعه همان استان شود.

وی از بازگشت بخشی از منابع بانکی به استان خبر داد و گفت: در نتیجه این پیگیری‌ها، برخی بانک‌ها از جمله بانک ملت، تنها طی هفته‌های اخیر حدود دو هزار میلیارد تومان منابع به حساب استان واریز کردند تا صرف پرداخت تسهیلات شود.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه مشکلات اقتصادی صرفاً با اقدامات مقطعی حل نمی‌شود، تصریح کرد: آنچه امروز نیاز داریم، اصلاحات اساسی و ساختاری در نظام بانکی و اقتصادی کشور است؛ در غیر این صورت، نارضایتی‌ها ادامه‌دار خواهد بود.

حاجی‌بابایی در پایان با اشاره به برخی نگرانی‌های عمومی در جامعه گفت: مردم نسبت به نحوه مدیریت منابع کشور حساس و نگران هستند و انتظار دارند سرمایه‌های ملی به‌درستی و در جهت منافع داخلی، تولید و معیشت مردم هزینه شود.