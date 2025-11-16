کشف ۴۰۰۰ لیتر گازوئیل قاچاق در شهرستان بویراحمد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ بهمن گرجیان گفت: مأموران پاسگاه انتظامی تنگ سرخ در شهرستان بویراحمد در حین کنترل خودروهای عبوری در محور یاسوج-شیراز به یک دستگاه خودروی وانت سایپا آبی رنگ مشکوک شدند که پس از هماهنگی قضائی برای بررسی بیشتر، خودروی فوق را متوقف کردند.

وی افزود: در بازرسی از این خودرو مقدار ۴۰۰۰ لیتر گازوئیل قاچاق کشف و خودرو نیز به پارکینگ منتقل شد.

همچنین در این رابطه یک نفر متهم دستگیر و با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شد.

فرمانده انتظامی بویراحمد از شهروندان درخواست کرد در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک مراتب را با شماره تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع رسانی کنند.