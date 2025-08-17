به گزارش خبرنگار مهر، تاکنون یک فصل از سریال «وحشی» به کارگردانی هومن سیدی در شبکه نمایش خانگی پخش شده است. این سریال از ابتدای پخش به دلیل فضاسازی تلخ و سوژه ملتهب آن مورد توجه قرار گرفت و واکنش های مختلفی هم به دنبال داشت.

قصه سریال برداشتی آزاد از یک ماجرای واقعی است که جواد عزتی نقش اصلی این سریال را بازی کرده است. نگار جواهریان، احسان امانی، علیرضا ثانی‌فر، مهدی صباغی و محمد صابری نیز از دیگر بازیگران سریال هستند.

فصل اول این سریال در هشت قسمت عرضه شد و قسمت آخر در خرداد ارائه شد.

حالا پس از چند ماه، روز گذشته ۲۵ مرداد، هومن سیدی در صفحه شخصی خود با انتشار یک پست، از عرضه فصل جدید سریال «وحشی» خبر داد و اعلام کرد که زمان شروع فصل دوم این سریال «به زودی» خواهد بود.

علی سرتیپی مدیرعامل فیلم نت درباره زمان بندی دقیق تر عرضه سریال «وحشی» به خبرنگار مهر بیان کرد: پخش فصل جدید در پاییز سال جاری انجام خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه زمان دقیق انتشار هنوز تعیین نشده است، گفت: فکر نمی‌کنم زودتر از پاییز منتشر شود.

سرتیپی همچنین در توضیحات تکمیلی خود عنوان کرد: سریال «وحشی» به صورت کلی برای چهار فصل برنامه‌ریزی شده و مطابق برنامه ریزی ها فصل دوم آن در پاییز امسال عرضه خواهد شد. در پاییز صرفاً یک فصل منتشر می شود اما این فصل از فصل اول که هشت قسمتی بود تعداد قسمت های بیشتری را شامل می شود.