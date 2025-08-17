تصادف مرگبار نیسان و موتورسیکلت در بزرگراه سعیدی تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ فیروز کشیر، معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ از وقوع یک فقره تصادف منجر به فوت حوالی ساعت ۱۴:۳۰ روز گذشته در مسیر شمال به جنوب بزرگراه آیت الله سعیدی قبل از بزرگراه فتح خبر داد.

وی در ادامه افزود: متأسفانه یک دستگاه وانت نیسان به علت عدم توجه به جلو با یک دستگاه موتور سیکلت برخورد کرده که در اثر این حادثه راکب موتور سیکلت به علت عدم استفاده از کلاه ایمنی و شدت ضربه و جراحات وارده در دم فوت شد.

سرهنگ کشیر در پایان گفت: استفاده از کلاه ایمنی استاندارد در حین رانندگی بسیار حائز اهمیت است. با وجود فصل تابستان و گرمای هوا، همچنان استفاده از کلاه ایمنی ارزش آن را دارد که بر سر گذاشته شود. استفاده از کلاه ایمنی استاندارد برای حفظ جان راکب و ترک‌نشین موتور یک امر حیاتی و لازم است.