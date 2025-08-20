برخورد با ۶۸۳ هزار تخلف شبانه در تهران از ابتدای سال ۱۴۰۴

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ فیروز کشیر، معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ، با اشاره به تشدید برخورد با تخلفات شبانه در پایتخت گفت: رانندگانی که با رفتارهای پرخطر و حادثه‌ساز، چهره شهر را در ساعات شبانه ناامن می‌کنند، از دید تیزبین پلیس راهور پنهان نمی‌مانند. وی افزود: پلیس با بهره‌گیری از سامانه‌های هوشمند نظارتی، دوربین‌های سطح شهر و همچنین تیم‌های نامحسوس که در هسته مرکزی و معابر بزرگراهی تهران مستقر هستند، به‌صورت مستمر و قاطعانه با این دسته از متخلفان برخورد می‌کند.

معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ با اشاره به آمار برخورد با تخلفات شبانه در پایتخت گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون، حدود ۶۸۳ هزار وسیله نقلیه به‌دلیل تخلفات رانندگی در ساعات شبانه مورد برخورد قانونی قرار گرفته‌اند که از این تعداد، بیش از ۲۱۷ هزار فقره مربوط به تخلفات حادثه‌ساز بوده است.

سرهنگ کشیر افزود: سرعت غیرمجاز با بیش از ۱۰۶ هزار فقره، یکی از پرتکرارترین تخلفات شبانه در سطح پایتخت بوده است. همچنین حدود ۲۰ هزار خودرو به‌دلیل نقص در سیستم روشنایی در شب، توسط پلیس شناسایی و با آن‌ها برخورد شده است. در حوزه حمل بار نیز، بیش از ۴ هزار تخلف مربوط به حمل بار بدون حفاظ توسط وسایل نقلیه سنگین ثبت شده است.

معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ در ادامه اظهار کرد: تخلفات مربوط به پلاک خودروها نیز با بیش از ۱۷ هزار مورد اعمال قانون، از جمله مواردی بوده‌اند که در طرح‌های نظارتی شبانه شناسایی شده‌اند. همچنین، عدم استفاده از کمربند ایمنی با بیش از ۶۹ هزار جریمه و عدم استفاده از کلاه ایمنی توسط موتورسواران با بیش از ۴۳ هزار فقره، از دیگر تخلفاتی هستند که در قالب طرح‌های شبانه در سطح پایتخت مورد برخورد قانونی قرار گرفته‌اند.

سرهنگ کشیر گفت: حضور نیروهای پلیس نامحسوس در تمامی ساعات شبانه‌روز، چه در معابر اصلی و چه در مسیرهای فرعی پایتخت، با هدف جلوگیری و پیشگیری از بروز حوادث ناگوار، از جمله تصادفات فوتی و جرحی، کنترل و برخورد قاطعانه با این دسته از متخلفان ادامه دارد.

وی بیان داشت: در پی تماس‌های مکرر و مطالبه‌گری‌های بحق شهروندان عزیز در خصوص برخورد با تخلفات شبانه در سطح معابر شهر تهران، پلیس راهور بنا بر وظیفه ذاتی و قانونی خود، با تمام توان و قاطعیت، برخورد با قانون‌گریزان را در دستور کار قرار داده است.

کشیر گفت: همان‌گونه که در گذشته نیز شاهد بوده‌اید، این مطالبه مردمی همواره مورد توجه جدی پلیس راهور بوده و ما با تمام قدرت و ظرفیت‌های موجود، اجرای طرح‌های تشدید برخورد با تخلفات شبانه را به‌صورت مستمر دنبال خواهیم کرد. امنیت و آرامش شهروندان در ساعات شبانه، خط قرمز پلیس راهور است و هیچ‌گونه مماشاتی با متخلفان نخواهیم داشت.