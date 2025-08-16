  1. استانها
امداد به ۱۶ حادثه رانندگی در استان سمنان؛ ۶ نفر جان باختند

سمنان- مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان سمنان از امداد رسانی به ۱۶ حادثه رانندگی طی یک هفته اخیر در استان خبر داد و گفت: در مجموع این حوادث شش نفر جان باختند.

حسین درخشان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه طی یک هفته گذشته امدادگران به ۱۶ حادثه رانندگی در محورهای مواصلاتی استان سمنان رسیدگی کردند، ابراز داشت: این حوادث مصدومیت ۶۳ نفر را رقم زده است.

وی با بیان اینکه تصادف دو خودرو با هشت مورد بیشترین فراوانی حوادث رانندگی را به خود اختصاص داده است، افزود: پنج مورد دیگر مربوط به واژگونی سواری، دو مورد انحراف خودرو و یک مورد سقوط از پل دیگر تصادفات رانندگی بودند.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان سمنان با بیان اینکه متأسفانه شش نفر در این حوادث جان باختند، ابراز داشت: عملیات رها سازی برای متوفیان انجام و پیکر آنها به عوامل انتظامی تحویل داده شد.

درخشان تصریح کرد: تصادف کامیون بنز و پژو ۲۰۷ کیلومتر ۲۰ محور سمنان به فیروزکوه سه نفر، تصادف پژو پارس و سمند کیلومتر ۳۸ محور دامغان به فولاد محله دو نفر و سقوط از پل ال ۹۰ کیلومتر ۴۴ محور شاهرود - میامی یک نفر جان باخته است.

وی با بیان اینکه بیشترین تعداد مصدومان حوادث جاده‌ای مربوط به تصادف ساینا و پژو پارس کیلومتر ۱۷۵ محور سبزوار - میامی بود، افزود: این حادثه ۹ مجروح بر جای گذاشته است.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان سمنان با بیان اینکه دیگر حادثه مهم رانندگی به تصادف زنجیره‌ای میان اتوبوس، کامیونت ایسوزو و ۲ سواری کیلومتر ۴۵ محور دامغان - شاهرود مربوط می‌شود، ابراز داشت: این حادثه مصدومیت هفت نفر را رقم زده است.

درخشان با بیان اینکه دو مورد انحراف سواری محور میامی - سبزوار و سمنان- دامغان و یک مورد برخورد کامیون و ال ۹۰ کیلومتر ۱۸ محور دامغان- شاهرود به وقوع پیوست، تصریح کرد: مجموع این حوادث ۱۵ مصدوم بر جای گذاشته است.

وی افزود: واژگونی پراید کیلومتر پنج محور میامی- شاهرود با ۶ مصدوم، واژگونی پراید کیلومتر ۱۲ محور شاهرود به آزادشهر و واژگونی کیلومتر ۲۲ محور میامی به سبزوار هر کدام با پنج مصدوم دیگر حوادث رانندگی بودند.

