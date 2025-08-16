  1. استانها
  2. مازندران
۲۵ مرداد ۱۴۰۴، ۲۱:۵۰

مصدومیت ۸ نفر براثر تصادف پژو ۲۰۷ و تیبا در محور نکا – گهرباران

نکا- مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر مازندران از برخورد یک دستگاه پژو ۲۰۷ با خودروی تیبا در محور نکا – گهرباران خبر داد و گفت: در این حادثه ۸ نفر مصدوم شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامعلی فخاری اظهار داشت: وقوع سانحه رانندگی در کیلومتر ۲۵ محور نکا – گهرباران (محدوده پل شیلات) به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات (EOC) استان گزارش شد.

وی افزود: بلافاصله تیم عملیاتی پایگاه امداد و نجات جاده‌ای دنگسرگ به همراه یک دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام و در کوتاه‌ترین زمان در صحنه حاضر شد.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر مازندران گفت: نجاتگران پس از اقدامات اولیه امدادی و خدمات پیش‌بیمارستانی، دو نفر از مصدومان را با آمبولانس هلال‌احمر و شش نفر دیگر را با همکاری اورژانس به مراکز درمانی منتقل کردند.

