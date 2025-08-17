شهین جهانگیری در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر اینکه حمایت دولت نباید در قالب تزریق مستقیم منابع و اقدامات مصنوعی صورت گیرد، افزود: اصلاح فضای کسبوکار شامل کاهش بوروکراسی، ثبات قوانین، مقابله با رانت، ارتقای حاکمیت قانون و توسعه نوآوریهای مالی مانند توکنیزهکردن داراییها نظیر مسکن میتواند زمینه رشد پایدار بورس را فراهم کند.
نماینده مردم ارومیه ادامه داد: توکنیزهکردن داراییها با افزایش نقدشوندگی، کاهش هزینههای معاملاتی و جذب سرمایه جدید میتواند به توسعه بازار کمک کند، اما شرط موفقیت این طرح، ایجاد چارچوبهای نظارتی شفاف و امن است تا از شکلگیری حباب یا بروز کلاهبرداری جلوگیری شود.
جهانگیری تأکید کرد: بهبود محیط کلان اقتصادی و رفع موانع تولید در مقایسه با حمایتهای مقطعی و کوتاهمدت، اثر ماندگارتری بر بازار سرمایه خواهد داشت.
