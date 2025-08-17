  1. اقتصاد
  2. بانک و بیمه وبورس
۲۶ مرداد ۱۴۰۴، ۹:۱۶

رفع ناترازی‌های ساختاری و ناکارآمدی حاکمیت شرکتی راه توسعه پایدار بورس

رفع ناترازی‌های ساختاری و ناکارآمدی حاکمیت شرکتی راه توسعه پایدار بورس

یک نماینده مجلس گفت: برای بهبود شرایط بورس و شرکت‌های بورسی، اولویت باید برطرف‌سازی ناترازی‌های ساختاری از جمله ضعف شفافیت اطلاعاتی باشد.

شهین جهانگیری در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر اینکه حمایت دولت نباید در قالب تزریق مستقیم منابع و اقدامات مصنوعی صورت گیرد، افزود: اصلاح فضای کسب‌وکار شامل کاهش بوروکراسی، ثبات قوانین، مقابله با رانت، ارتقای حاکمیت قانون و توسعه نوآوری‌های مالی مانند توکنیزه‌کردن دارایی‌ها نظیر مسکن می‌تواند زمینه رشد پایدار بورس را فراهم کند.

نماینده مردم ارومیه ادامه داد: توکنیزه‌کردن دارایی‌ها با افزایش نقدشوندگی، کاهش هزینه‌های معاملاتی و جذب سرمایه جدید می‌تواند به توسعه بازار کمک کند، اما شرط موفقیت این طرح، ایجاد چارچوب‌های نظارتی شفاف و امن است تا از شکل‌گیری حباب یا بروز کلاهبرداری جلوگیری شود.

جهانگیری تأکید کرد: بهبود محیط کلان اقتصادی و رفع موانع تولید در مقایسه با حمایت‌های مقطعی و کوتاه‌مدت، اثر ماندگارتری بر بازار سرمایه خواهد داشت.

کد خبر 6562425
محمدحسین سیف اللهی مقدم

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها