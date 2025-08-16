عباس پاپی‌زاده، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، در گفت‌گو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت بازار سرمایه اظهار داشت: راه درست مدیریت اقتصاد، هدایت و کنترل بازار از طریق عرضه و تقاضاست و به نوعی، قیمت‌ها نمودار واقعی عرضه و تقاضا را نشان می‌دهند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: بورس نیز بخشی از فعالیت‌های اقتصادی را تشکیل می‌دهد و در اقتصادی که با آن مواجه هستیم، باید به مؤلفه‌های واقعی و اثرگذار مانند حجم نقدینگی و دیگر عناصر تأثیرگذار بر افزایش قیمت‌ها و تورم توجه کرد.

وی افزود: در کنار این عوامل، یک عامل فرعی اما اثرگذار در علم اقتصاد وجود دارد که تحت عنوان «انتظارات تورمی» شناخته می‌شود. این عامل ماهیت روانی دارد و ناشی از اطلاعات و اخبار منتشرشده در بازار، شایعات و تصورات ذهنی افراد است. تجربه چند سال گذشته نشان داده بورس نیز تحت تأثیر اخبار و اطلاعات درست یا غلط، شایعات و اخبار واقعی، به سرعت شرایط خود را تغییر می‌دهد و وضعیت عادی بازار دگرگون می‌شود.

پاپی‌زاده تصریح کرد: در حال حاضر بورس می‌تواند به عنوان ابزاری کارآمد برای هدایت نقدینگی از فعالیت‌های غیرمولد به فعالیت‌های مولد و تأمین نقدینگی مورد نیاز بخش‌های تولیدی عمل کند.

وی ادامه داد: بیشتر شرکت‌های فعال در بورس، شرکت‌های تولیدی هستند و این فرصت وجود دارد که نقدینگی موجود در بازارهای غیرمولد به سمت تولید هدایت شود، اما بخش روانی به علت اخبار و شایعات تأثیر زیادی دارد و مانع بهره‌گیری کامل از مؤلفه‌های اصلی اقتصادی می‌شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره مدیریت بورس گفت: علاوه بر تأمین نقدینگی و ارائه تسهیلات از سوی دولت به سهامداران، بخش اصلی موفقیت بورس به مدیریت روانی بازار و آموزش سرمایه‌گذاران بستگی دارد.

وی اضافه کرد: تجربه سال ۱۳۹۷ نشان داد افرادی که تحت تأثیر هیجانات و اخبار وارد بازار شدند، باعث افزایش تقاضای غیرتخصصی و رشد غیرمنطقی قیمت‌ها شدند. در نهایت، سرمایه بسیاری از افرادی که آموزش ندیده بودند، آسیب دید، در حالی که کسانی که آموزش دیده بودند توانستند از نوسان بازار بهره‌مند شوند، اما این سرمایه به بخش مولد اقتصاد منتقل نشد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه تاکید کرد: دولت در مدیریت روانی جامعه باید به سهامی توجه کند که هم سودآور هستند و هم نیازهای اساسی جامعه را پاسخ می‌دهند. به عنوان مثال، توکنیزه کردن مسکن می‌تواند هم مشکل کمبود مسکن را حل کرده و هم حاشیه سود مناسبی برای سهامداران ایجاد کند. دولت با ایجاد مشوق‌ها و مزیت‌های تشویقی می‌تواند بازار سهام را مدیریت کند تا دچار نوسانات شدید نشده و قیمت‌ها به یکباره افزایش یا کاهش نیابد.

وی خاطرنشان کرد: همچنین روش‌های مختلفی برای مدیریت بازار بورس وجود دارد، از جمله کنترل دامنه نوسان قیمت که از پنج درصد به دو درصد یا دو به یک تغییر داده می‌شود. این روش‌ها تاکتیکی بوده و در راستای مدیریت روانی و اقتصادی بازار به کار گرفته می‌شوند.