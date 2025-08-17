بورس در مدار صعود؛ شاخص ۴۵ هزار واحد رشد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، در جریان معاملات امروز یکشنبه -۲۶ مرداد ۱۴۰۴ - بازار سرمایه، بیش از ۹ میلیارد و ۸۳۹ میلیون سهم و حق تقدم به ارزشی بالغ بر ۵ هزار و ۶۹۵ میلیارد تومان در بیش از ۱۴۰ هزار نوبت دادوستد شد و شاخص بورس با رشد ۴۵ هزار و ۷۴۳ واحد، در ارتفاع ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار و ۱۳۷ واحد قرار گرفت.

بیشترین تأثیر مثبت بر شاخص کل بازار سهام امروز از سوی نمادهای «فارس»، «فملی» و «فولاد» ثبت شد، در حالی که نمادهای «وکغدیر»، «سصفها» و «فولاژ» بیشترین اثر منفی را بر این نماگر به همراه داشتند.

همچنین در بازار فرابورس ایران، با معامله ۵ میلیارد و ۳۵۷ میلیون ورقه به ارزشی معادل ۸ هزار و ۵۲۲ میلیارد تومان در ۱۰۶ هزار نوبت، شاخص فرابورس (آیفکس) ۱۹۱ واحد افزایش یافت و در سطح ۲۳ هزار و ۲۳۵ واحد ایستاد.

در این بازار نیز نمادهای «آریا»، «آریان» و «ومپنا» بیشترین تأثیر مثبت و نمادهای «فزر»، «تجلی» و «هجرت» بیشترین اثر منفی را بر شاخص فرابورس ثبت کردند.