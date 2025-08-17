سامسونگ، شیائومی یا اپل؟ راهنمای جامع انتخاب پرچمدار موبایل

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، در چند سال اخیر، پرچمداران سامسونگ، شیائومی و اپل به محبوبترین گوشیهای دنیا تبدیل شدهاند. در ایران نیز رقابت شدیدی میان این برندها وجود دارد؛ مثلاً سامسونگ حدود ۲۰٪ بازار موبایل کشور را در اختیار دارد، در حالی که گوشیهای چینی مانند شیائومی (و هوآوی) به دلیل قیمت پایینتر فروش بیشتری دارند. با این حال آیفونهای اپل به خاطر کیفیت ساخت بالا و وجهه لوکس همچنان مورد علاقه کاربران هستند.
اگر بودجهای بین ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان دارید، میتوانید مدلهای پرچمدار جدید این برندها را انتخاب کنید (مثلاً گلکسی S۲۴/S۲۵، شیائومی ۱۴ اولت را/۱۵ و آیفون ۱۵/۱۶). در ادامه جنبههای مختلف، از طراحی و نمایشگر گرفته تا قیمت، خرید قسطی و حفظ ارزش – مقایسه شده تا با توجه به نیازتان بهترین انتخاب را داشته باشید.
طراحی و کیفیت ساخت
هر سه پرچمدار از بهترین متریال ساخته شدهاند. گلکسی S۲۴ Ultra فریمی از تیتانیوم و شیشه محافظ Gorilla Armor دارد، آیفون ۱۵ پرو مکس نیز از فریم تیتانیومی بهره میبرد. شیائومی ۱۴ اولت را به بدنه شیشهای یا حتی چرمی (چرم اکو) مجهز است تا تنوع طراحی بیشتری ارائه کند. همه این گوشیها استاندارد ضدآب / گردوغبار IP۶۸ دارند. S۲۴ Ultra یک قلم S Pen دارد که تجربهی نویسندگی و طراحی را به گوشی اضافه میکند؛ آیفون و شیائومی طراحی یکپارچهتری دارند. در کل، هر سه مدل کیفیت ساخت بالایی ارائه میکنند و انتخاب میان آنها بسته به سلیقه شخصی شما خواهد بود.
نمایشگر
تمام این پرچمداران نمایشگرهای بزرگ و بسیار باکیفیتی دارند. گلکسی S۲۴ Ultra از پنل ۶.۸ اینچی Dynamic LTPO AMOLED با وضوح ۱۴۴۰×۳۱۲۰ و نرخ نوسازی ۱۲۰ هرتز استفاده میکند. آیفون ۱۵ پرو مکس نمایشگر ۶.۷ اینچی Super Retina XDR OLED با رزولوشن ۱۲۹۰×۲۷۹۶ و همان ۱۲۰ هرتز را دارد. شیائومی ۱۴ اولت را نیز صفحهنمایشی ۶.۷۳ اینچی با وضوح ۱۴۴۰×۳۲۰۰ و حداکثر روشنایی بسیار بالا (حدود ۳۰۰۰ نیت) ارائه میدهد. تمامی این گوشیها از نرخ تازهسازی ۱۲۰ هرتز و تکنولوژی HDR پشتیبانی میکنند، بنابراین تماشای ویدئو یا بازی کردن روی آنها بسیار روان و چشمنواز است. تفاوت اصلی در میزان روشنایی و اندازه نمایشگر است؛ برای مثال شیائومی روشنایی بیشتری دارد و آیفون نسبت به رقبا کمی رزولوشن کمتر (و همینطور نرخ نوسازی ۶۰ هرتز در برخی مدلهای پایه) ارائه میدهد.
پردازنده، حافظه و نرمافزار
پرچمداران این سه برند با قدرتمندترین چیپستهای بازار مجهز شدهاند. گلکسی S۲۴ Ultra و شیائومی ۱۴ اولت را هر دو از Snapdragon ۸ Gen ۳ استفاده میکنند که پردازش فوقالعادهای را در کارهای سنگین و بازیها ارائه میدهد. آیفون ۱۵ پرو مکس به تراشه اختصاصی A۱۷ Pro اپل مجهز است که در پردازشهای تکهستهای بسیار قوی عمل میکند. حداقل حافظه رم آنها ۸ تا ۱۲ گیگابایت است که برای اجرای همزمان برنامههای سنگین و مرورگرهای وب کافی است. در عمل، پردازندههای اپل بهینهسازی بالایی دارند و حتی با رم کمتر، روانی عملکرد بالایی ارائه میکنند. از نظر سیستمعامل، گلکسی و شیائومی از اندروید (نسخه ۱۴ بههمراه رابط کاربری One UI و HyperOS جدید) بهرهمند هستند که قابلیتهای سفارشیسازی گسترده و امکانات هوش مصنوعی را فراهم میکند. آیفون با iOS ۱۷ عرضه میشود که به هماهنگی بینقص با دیگر محصولات اپل و بروزرسانیهای طولانیمدت مشهور است. در نهایت، اگر به اکوسیستم اپل (آیفون، آیپد، مکبوک و سرویسهای اپلی) عادت دارید، آیفون میتواند گزینه جذابی باشد؛ در غیر این صورت اندروید انعطافپذیری بیشتری به کاربر میدهد.
دوربین
هر سه گوشی در بخش دوربین بسیار توانمندند. گلکسی S۲۴ Ultra دوربین اصلی ۲۰۰ مگاپیکسلی، یک تلهفوتو ۱۰ مگاپیکسلی با زوم اپتیکال ۳ برابر، یک پریسکوپ تلهفوتو ۵۰ مگاپیکسلی با زوم ۵ برابر و یک لنز فوقعریض ۱۲ مگاپیکسلی دارد. آیفون ۱۵ پرو مکس سه دوربین ۴۸ مگاپیکسلی (اصلی)، ۱۲ مگاپیکسلی پریسکوپ ۵ برابر و ۱۲ مگاپیکسلی فوقعریض ارائه میکند. شیائومی ۱۴ اولت را چهار دوربین ۵۰ مگاپیکسلی دارد که شامل یک لنز اصلی با دیافراگم متغیر، یک تلهفوتو ۳.۲ برابر، یک پریسکوپ ۵ برابر و یک فوقعریض میشود. همه این گوشیها قابلیت فیلمبرداری ۸K را دارند و پردازش تصاویر بسیار پیشرفتهای ارائه میدهند. به طور خلاصه، سامسونگ و شیائومی تنوع بالایی در زوم و عکاسی دارند، آیفون تمرکز بر کیفیت رنگ و پشتیبانی نرمافزاری طولانیمدت دارد.
باتری و شارژ
شارژدهی باتری و سرعت شارژ در این مدلها هم چشمگیر است. گلکسی S۲۴ Ultra و شیائومی ۱۴ اولت را باتری ۵۰۰۰ میلیآمپرساعتی دارند، در حالی که آیفون ۱۵ پرو مکس باتری حدود ۴۴۴۱ میلیآمپر ارائه میکند. شیائومی با شارژ سریع ۹۰ واتی خود متمایز شده و قادر است باتری را در حدود ۳۳ دقیقه فول شارژ کند. سامسونگ از شارژ سیمی ۴۵ وات و آیفون از شارژ سریع بیسیم MagSafe (شارژ ۵۰٪ در ۳۰ دقیقه) پشتیبانی میکنند. هر سه گوشی شارژ بیسیم و شارژ معکوس (Wireless PowerShare) هم دارند. بنابراین اگر ظرفیت باتری و شارژ سریع اهمیت دارد، شیائومی گزینه خوبی است و اگر شارژ بیسیم برایتان مهم است، سامسونگ و اپل امکانات مناسبی دارند.
قیمت و ارزش خرید
تمام این گوشیها در رده پرچمداران گرانقیمت بازار هستند. برای مثال، در ایران هماکنون گلکسی S۲۴ Ultra بسته به حافظه از حدود ۸۱ میلیون تا ۱۳۱ میلیون تومان قیمت دارد، آیفون ۱۵ پرو مکس بین ۸۶ تا ۱۴۳ میلیون تومان گزارش شده است و شیائومی ۱۴ اولت را در حدود ۱۰۵ میلیون تومان فروخته میشود. بدیهی است مدلهای با حافظه بیشتر یا نسخههای قویتر (مثل ۱ ترابایت) در بالای این بازه قیمت قرار میگیرند. به طور کلی، شیائومی در این میان قیمت پایه کمتری دارد و برای کسانی که بودجه محدودتری دارند جذابتر است. مطابق یک مقایسه، سامسونگ S۲۴ Ultra با امکانات فراوانی مثل قلم S Pen برای عکاسی و طراحی ارزش بالایی ارائه میدهد و آیفون ۱۵ پرو مکس به خاطر اکوسیستم اپل و بروزرسانی طولانیمدت، برای کاربران وفادار اپل جذاب است. شیائومی ۱۴ اولت را نیز با سختافزار قدرتمند و قیمت رقابتی «ارزش خوبی برای خریدار» فراهم میکند. در نهایت، انتخاب نهایی بسته به اولویتهای شما (اندازه نمایشگر، دوربین، قلم، سیستمعامل و…) و بودجهتان خواهد بود. از نظر حفظ ارزش پول هم معمولاً آیفونها بهترین عملکرد را دارند. به عنوان مثال، بررسیها نشان میدهد که آیفون ۱۳ پرو مکس پس از دو ماه فقط حدود ۳ تا ۵ ٪ ارزش خود را از دست داده، در حالی که گوشیهای همرده سامسونگ S۲۲ بیش از ۵۰٪ افت قیمت داشتهاند. به بیان دیگر، اگر قصد فروش یا تعویض گوشی خود را بعد از یک یا دو سال دارید، آیفون به طور معمول ارزش باقیمانده بیشتری نسبت به سامسونگ یا شیائومی خواهد داشت.
خرید قسطی از آوافون
اگر بخواهید پرچمدار محبوب خود را قسطی بخرید، فروشگاه آوافون شرایط ویژهای ارائه میدهد. از جمله ویژگیهای خرید اقساطی در آوافون عبارتند از:
سقف تسهیلات تا ۱۰۰ میلیون تومان
پیشپرداخت ۳۰٪ از قیمت گوشی (برای فعالسازی خرید قسطی)
پرداخت مابقی مبلغ به صورت چک صیادی ماهیانه با سود حدود ۴.۵٪
نیازی به ضامن یا مراحل پیچیده بانکی نیست و تحویل گوشی معمولاً فوری (حدود ۲۵ دقیقه) انجام میشود.
انتخاب نهایی به نیازهای شما بستگی دارد: اگر اکوسیستم اپل برایتان اولویت است، آیفون انتخاب کنید؛ اگر به قلم و طراحی بزرگ علاقه دارید، سامسونگ مناسبتر است؛ و اگر میخواهید با بودجه کمتر بالاترین مشخصات سختافزاری را داشته باشید، شیائومی گزینه خوبی است. در هر صورت با توجه به محدوده بودجه ۵۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان و شرایط خرید اقساطی، میتوانید پرچمدار مناسب خود را انتخاب کنید.
این مطلب، یک خبر آگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.
نظر شما