۲۶ مرداد ۱۴۰۴، ۱۰:۳۷

زلزله ۶ ریشتری در اندونزی ده‌ها مصدوم برجا گذاشت

وقوع زمین‌لرزه‌ای با قدرت ۶ ریشتر در اندونزی به مصدومیت ده‌ها نفر منجر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، در پی وقوع زلزله ۶ ریشتری در «سولاوسی مرکزی» در اندونزی، ده‌ها نفر مصدوم شدند.

مرکز مدیریت بحران اندونزی اعلام کرد که کانون این زلزله عمق ۱۰ کیلومتری زمین بوده است و در جریان آن ۲۹ نفر مصدوم شده‌اند که حال دو تن از آنها وخیم گزارش شده است. هنوز گزارشی درباره قربانیان احتمالی این حادثه مخابره نشده است.

اندونزی در منطقه زلزله‌خیز به اصطلاح «حلقه آتش اقیانوس آرام» واقع شده است. این کمربند به دلیل وجود صفحات تکتونیکی زیادی که دائماً در حال تغییر هستند، با فعالیت‌های لرزه‌ای و آتشفشانی فوق‌العاده شناخته می‌شود.

