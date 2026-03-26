اسکان ۴۰۰ خانوار و ایجاد پنج ایستگاه نوروزی در گلپایگان

علی‌اکبر رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تأکید استاندار اصفهان مبنی بر فراهم‌سازی شرایط مناسب برای حضور مسافران در شهرستان‌های استان در جریان سفر مدیرکل بنیاد مسکن استان اصفهان به گلپایگان گفت:با توجه به ظرفیت‌ها و زیرساخت‌های مناسب گردشگری یکی از مقاصد مهم سفر در استان محسوب می‌شود و ستاد سفر شهرستان با برنامه‌ریزی دقیق اقدامات گسترده‌ای برای اسکان و خدمات‌رسانی انجام داده است.

وی افزود:با توجه به شرایط ویژه کشور در آن مقطع و لزوم پیش‌بینی تمهیدات مناسب برای اسکان اضطراری شهروندان و مسافران، فاز نخست اسکان نوروزی برای حدود ۴۰۰ خانوار فراهم شد ،این ظرفیت شامل مدارس آموزش‌وپرورش، خانه‌های بوم‌گردی، تأسیسات گردشگری، هتل‌ها و مسافرخانه‌های سطح شهرستان بوده است.

به گفته وی:در راستای افزایش ضریب ایمنی سفر و ارائه خدمات رفاهی مناسب، پنج ایستگاه نوروزی تحت عنوان ایستگاه سلامت در ورودی‌های شهرستان مستقر شد که هدف آن پذیرایی، راهنمایی و فراهم‌کردن استراحت موقت برای مسافران بود، این ایستگاه‌ها با استقبال گسترده مسافران نوروزی مواجه شد.