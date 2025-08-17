  1. جامعه
  2. شهری
۲۶ مرداد ۱۴۰۴، ۱۱:۰۹

تأکید بر تسریع اتصال شعب اخذ رأی به شبکه فیبر نوری

فرماندار تهران با تاکید بر لزوم تسریع در آماده‌سازی زیرساخت‌های انتخابات در پایتخت، گفت: اتصال شعب اخذ رأی به شبکه فیبر نوری باید بدون تأخیر اجرایی شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین خوش‌اقبال، معاون استاندار و فرماندار تهران، روز یکشنبه ۲۶ مردادماه در جلسه بررسی این موضوع اظهار کرد: انتخابات آبروی نظام است و همه دستگاه‌ها باید با همدلی و بدون نگاه‌های جناحی برای برگزاری انتخاباتی در تراز جمهوری اسلامی همکاری کنند.

وی با اشاره به اهمیت جایگاه انتخابات در جمهوری اسلامی افزود: یکی از بزرگترین سرمایه‌های کشور اتکای نظام به رأی و نظر مردم است و رهبر معظم انقلاب نیز همواره بر مشارکت مردم تأکید کرده‌اند. وظیفه ماست که مقدمات لازم برای انتخاباتی پرشور و سالم را فراهم کنیم.

فرماندار تهران با بیان اینکه برگزاری انتخابات در کشور حتی در شرایط جنگی و بحرانی هیچ‌گاه متوقف نشده است، حرکت به سمت برگزاری انتخابات الکترونیک را ضرورتی اجتناب‌ناپذیر دانست و گفت: پایتخت به‌دلیل جمعیت و ویژگی‌های خاص خود باید پیشگام این تحول باشد و زیرساخت‌ها در اسرع وقت آماده شود.

خوش‌اقبال با تأکید بر اینکه این مسئولیت تنها بر عهده وزارت کشور و شرکت مخابرات نیست، خاطرنشان کرد: زیرساخت‌هایی که برای انتخابات فراهم می‌شود در آینده برای سایر دستگاه‌ها و روند هوشمندسازی کشور نیز کاربرد خواهد داشت. بنابراین شهرداری، مخابرات، فرمانداری و همه دستگاه‌ها باید در این مسیر همکاری کنند.

فرماندار تهران با اشاره به محدودیت زمانی موجود، از دستگاه‌های ذیربط خواست اقدامات خود را از همین امروز آغاز کنند. وی افزود: اگر کار به روزهای پایانی سال موکول شود، با مشکلات جدی مواجه خواهیم شد.

معاون استاندار در پایان با قدردانی از پیگیری‌های مخابرات و شهرداری تهران تصریح کرد: انتخابات رویدادی ملی است که حتی در سطح بین‌المللی بازتاب دارد و میزان مشارکت مردم به‌عنوان شاخصی از اقتدار نظام ارزیابی می‌شود. بنابراین همه دستگاه‌ها موظف هستند برای مشارکت حداکثری مردم، زمینه برگزاری انتخاباتی امن، سریع و شفاف را فراهم کنند.

