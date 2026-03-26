برگزاری مراسم روز جهانی تئاتر در میناب؛ پیام تئاتر ایران به جهان چیست؟

امیرحسین شفیعی مدیر مرکز هنرهای نمایشی سوره حوزه هنری درباره فعالیتهای تئاتر این مرکز در ایام نوروز ۱۴۰۵ و همچنین در وضعیت جنگ تحمیلی صهیونیآمریکایی، به خبرنگار مهر گفت: مرکز هنرهای نمایشی سوره از روز نخست جنگ رمضان فعال بوده و برنامههای متنوعی را در سطح کشور انجام دادیم. یکی از این برنامهها تولید ۴۶ نمایش خیابانی است که با همکاری و مشارکت گروههای مختلف و مراکز حوزه هنری در استانها انجام شد.
وی ادامه داد: بیشترین تمرکز اجرای این آثار تولید شده با موضوع امید، مقاومت، اتحاد و همبستگی ملی، در تجمع مردم و در میادین بوده و هست. این اجراها بدون وقفه در سراسر کشور ادامه دارد. همچنین ۵۵ اثر نمایشی را در بخش تئاتر مساجد در تهران و استانها اجرا کردیم که محل اجرای این نمایشها حسینیهها، مساجد و اماکن مذهبی بوده است. بیشتر این کارها هم با موضوع تابآوری اجتماعی، روشنبینی و آیندهنگری میهن و همبستگی و همدلی تولید شدهاند و اجرای آنها نیز همچنان ادامه دارد.
شفیعی یادآور شد: مراکز حوزه هنری در جنگ رمضان بسیار پویا بودند و زحمت اصلی هم به دوش آنها بوده است.
مدیر مرکز هنرهای نمایشی سوره در ادامه سخنان خود برگزاری مجموعه کارگاهها و گفتگوهای تخصصی «نبرد روایت» را به عنوان یکی دیگر از برنامههای این مرکز معرفی کرد و توضیح داد: از تعطیلات نوروز مجموعه گفتگوهای تخصصی و کارگاههای «نبرد روایت» را با حضور حسین فداییحسین، اصغر خلیلی، رضا گشتاسب، سعید محسنی، اصغر گروسی و محمدهادی عطایی به عنوان برگزارکنندگان این کارگاهها، برگزار کردهایم که اقدام تأثیرگذاری بوده است. تلاش میکنیم در این کارگاهها توجه هنرمندان را به این جلب کنیم که چگونه به جنگ رمضان به صورت دراماتیک نگاه کنند تا از دل این کارگاهها متنهایی تولید شود.
وی افزود: در ایام جنگ رمضان ۳ نمایش رادیویی توسط حوزه هنری آذربایجان شرقی تولید شد. همچنین ۱۰ نمایش خیابانی و میدانی را در مرکز هنرهای نمایشی سوره تولید کردیم و در اختیار گروههای متقاضی قرار دادیم تا اجرا کنند. پرفورمنس «فرشتههای میناب» نیز در قالب نمایش میدانی در تهران و شهرستانهای تهران اجرا شد و با توجه به تقاضاهایی که هست اجراهای این اثر ادامه پیدا میکند. اجراهای ویژهای را هم در قالب نمایش میدانی و پردهخوانی و نقالی برای تجمعات دانشجویی تدارک دیدیم که در دانشگاههای صنعتی شریف و تهران اجرا میشوند.
شفیعی درباره برنامههای این مرکز برای روز ملی هنرهای نمایشی و روز جهانی تئاتر، تأکید کرد: تصمیم گرفتیم که گرامیداشت روز جهانی تئاتر را همزمان در ۵ استان هرمزگان، اصفهان، گلستان، گیلان و لرستان برگزار کنیم. برنامه ویژه ما در استان هرمزگان و در شهر میناب بر مزار دانشآموزان شهید مدرسه «شجره طیبه» برگزار میشود.
مدیر مرکز هنرهای نمایشی سوره با اشاره به ارتباط با کمپانیها و گروههای بینالمللی تئاتر در ایام جنگ رمضان، تصریح کرد: در روز ملی هنرهای نمایشی با اجرای نمایشهای مختلف در میادین و فضای باز، همدلی و وحدت را در شهرها تقویت میکنیم و این امر یک مقاومت فرهنگی در برابر تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی جنایتکار است. تئاتر ایران، میتواند صلحدوستی ایرانیان و شکوه تمدن ایرانی را به جهان بشناساند.
وی یادآور شد: ما در مرکز هنرهای نمایشی سوره همراه با مردم و تجمعات مردمی هستیم و شرایطی ایجاد کردیم که در استیجهای سراسر کشور و تجمعات در صورت نیاز به آیتمهای نمایشی، گروهها اعزام و به اجرای آثار خود بپردازند. این امکان هم در تهران و هم در شهرهای دیگر فراهم شده است. ما به همراه گروههای جهادی تئاتر روزهای پرکاری را سپری میکنیم. ما پذیرای دریافت ایدهها، طرحها، مخصوصا در حوزه پرفورمنس و نمایشهای میدانی با موضوعات روز جامعه و جنگ رمضان هستیم.
شفیعی در پایان سخنان خود گفت: برنامه دیگر ما در مرکز، مشارکت در انتشار فراخوان سراسری تولید نمایش خیابانی «همه تن برای وطن» با مشارکت معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد بوده است که پس از انتخاب آثار کارهای برگزیده در تهران و استانها اجرا میشود.
