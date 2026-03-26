کنعانی مقدم : شعار اقتصاد مقاومتی فرمان و راهبرد کشور است

حسین کنعانی مقدم دبیر کل حزب سبز و دبیر سیاسی جبهه ایستادگی در گفتگو با خبرنگار مهر ، در خصوص شعار سال مبنی بر «اقتصاد مقاومتی‌ در سایه وحدت ملی و امنیت ملی»، اظهار کرد: یکی از سنت‌های حسنه امام شهید (قدس سره) این بود که همه ساله متناسب با شرایط داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی شعاری را مطرح می‌کردند و ۱۰ سالی هم هست که محور اقتصادی جزء مباحث مهم بوده است.

وی افزود: بحث اقتصاد مقاومتی که از ایده‌های خود حضرت آقا بود و سیاست‌های آن ابلاغ شده بود، توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان یکی از راهکارهای عبور از بحران‌های اقتصادی و تاب‌آوری اقتصادی مطرح شد.

تاب آوری و رفع مشکلات معیشتی محور اصلی شعار است

دبیر کل حزب سبز اظهار کرد: حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای بر اساس همان سنت حسنه، این سؤال را با بحث اقتصاد مقاومتی مطرح کردند و با توجه به شرایط جنگی و تنش‌های اقتصاد جهان، مخصوصاً بسته شدن تنگه هرمز، تاب‌آوری اقتصاد و رفع مشکلات معیشت مردم را به عنوان محور اصلی مطرح کردند.

وی ادامه داد: من معتقدم اینها صرفا شعار سال نیست، بلکه فرمان و راهبرد درست ایران است و همه باید از این نقشه راه تبعیت کنند، لذا تأکید ایشان بر وحدت و انسجام ملی است. ایشان در پیام اول خود امنیت مردم‌ پایه و اقتصاد مردم‌ پایه را مطرح کرده بودند و تأکید مؤکد داشتند که این وحدت و انسجام را حفظ کنیم و نگذاریم دشمن در صفوف ملت نفوذ کند.

امنیت ملی متکی بر وحدت است

دبیر سیاسی جبهه ایستادگی بیان کرد: امنیت ملی که امنیت مردم‌ پایه است، متکی بر همین وحدت و انسجام است و اقتصاد مقاومتی وقتی محقق می‌شود که هم امنیت و هم وحدت داشته باشیم. با توجه به شرایط جنگی، مسئولیت ما در بحث امنیت، توجه جدی به نیروهای مسلح و پاسداران مرزهای کشور است؛ یعنی تأمین نیازها و پشتیبانی از جبهه جنگ باید در اولویت قرار گیرد.

کنعانی مقدم در پایان گفت: این نقشه راهی است که ایشان مطرح کردند؛ این فرمان برای یک سال نیست، بلکه آغاز این راه است و باید برنامه‌ریزی کنیم تا مرحله به مرحله به این اهداف دست یابیم.