به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی حسینی پیش ازظهر یکشنبه در نشست شورای ترافیک شهرستان ساوه که در محل فرمانداری ساوه برگزار شد، اظهار کرد: تکمیل کمربندی‌های نیمه‌تمام و اجرای پروژه‌های تقاطع غیرهمسطح می‌تواند نقش مهمی در کاهش بار ترافیکی مرکز شهر، تسهیل عبور و مرور و افزایش ایمنی شهروندان ایفا کند.

فرماندار ساوه افزود: انتظار داریم شهرداری و شورای اسلامی شهر با نگاه جدی‌تر و استفاده از تمام ظرفیت‌های قانونی و مالی، اجرای این طرح‌ها را در اولویت برنامه‌های عمرانی خود قرار دهند چرا که تأخیر در تکمیل کمربندی‌ها و تقاطع‌ها، نه تنها مشکلات ترافیکی را تشدید می‌کند بلکه مانع توسعه متوازن شهر نیز خواهد شد.

حسینی با اشاره به محدودیت منابع مالی، بیان کرد: شورای ششم شهر می‌تواند در مدت باقی‌مانده از دوره فعالیت خود با اجرای حداقل پنج تقاطع غیرهمسطح و تکمیل کمربندی‌های اصلی، نقش مؤثری در توسعه زیرساخت‌های شهری و بهبود کیفیت زندگی مردم ایفا کند، تصمیم‌گیری دقیق و مدیریت بهینه منابع شرط موفقیت در پیشبرد این پروژه‌ها است.

وی همچنین تأکید کرد: توسعه فضای سبز و اجرای طرح‌های بزرگ شهری باید همزمان با پروژه‌های ترافیکی دنبال شود، ارتقای کیفیت زندگی مردم ساوه تنها در صورتی امکان‌پذیر است که نگاه جامع و هم‌زمان به عمران، حمل‌ونقل و محیط زیست وجود داشته باشد.

فرماندار با تأکید بر پیگیری جدی مصوبات شورای ترافیک اظهار کرد: همه دستگاه‌ها باید با همکاری و هم‌افزایی کامل، اجرای این پروژه‌ها را به‌صورت دقیق و در زمان‌بندی مشخص پیگیری کنند تا مردم نتایج ملموس آن را در کوتاه‌ترین زمان مشاهده کنند.