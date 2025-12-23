کریمی: اجرای پنج تقاطع غیرهمسطح در ساوه کلید خورد

سعید کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تفاهم‌نامه نهایی احداث پنج تقاطع غیرهمسطح با حضور یک شرکت وابسته به قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء (ص)، میان شهرداری و شورای اسلامی شهر ساوه در صحن شورا به امضا رسید.

وی با بیان اینکه احداث این تقاطع‌ها از مطالبات قدیمی مردم ساوه بوده است، افزود: اجرای پنج تقاطع غیرهمسطح، نقش مهمی در روان‌سازی ترافیک، ارتقای ایمنی معابر و حرکت شهر ساوه در مسیر توسعه و تحول ایفا خواهد کرد.

رئیس شورای اسلامی شهر ساوه با اشاره به حمایت قاطع شورا در تخصیص اعتبارات لازم و پیگیری مستمر این پروژه‌ها تصریح کرد: تحقق این طرح‌های عمرانی، پاسخ به یکی از وعده‌های داده‌شده به شهروندان در دوره ششم مدیریت شهری است.

کریمی ارزش مجموع این پروژه‌ها را ۳۵ هزار میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: اجرای این تقاطع‌های غیرهمسطح با اولویت میدان آزادی به‌زودی آغاز می‌شود و سایر تقاطع‌ها نیز به‌تدریج وارد فاز اجرایی خواهند شد.

وی افزود: این پروژه‌ها شامل احداث تقاطع‌های غیرهمسطح در میادین شهید سلیمانی، آزادی، شهدای ارتش (۷ تیر)، امام حسین (ع) و علامه عسگری است که اجرای آن‌ها تأثیر قابل توجهی در کاهش گره‌های ترافیکی و افزایش رضایتمندی شهروندان خواهد داشت.

رئیس شورای شهر ساوه با تأکید بر لزوم رعایت استانداردهای فنی و مهندسی در تمامی مراحل اجرای پروژه‌ها اظهار کرد: کیفیت اجرا و دقت در عملیات عمرانی باید در اولویت مجری پروژه قرار گیرد تا این طرح‌ها با بالاترین سطح ایمنی و دوام به بهره‌برداری برسند.

کریمی همچنین خواستار پیش‌بینی مسیرهای جایگزین مناسب در زمان اجرای پروژه‌ها شد و گفت: لازم است تدابیری اتخاذ شود تا شهروندان در مدت زمان اجرای پروژه‌ها با مشکلات ترافیکی و اختلال در تردد مواجه نشوند.

وی گفت: انتظار است با برنامه‌ریزی دقیق، تأمین سهم نقدی پروژه‌ها را به‌گونه‌ای مدیریت کند که پرداخت حقوق و مزایای کارکنان زحمتکش شهرداری بدون مشکل انجام شود.