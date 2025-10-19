احداث پنج تقاطع غیرهمسطح در ساوه با اعتبار ۳۵ میلیارد ریال تصویب شد

به گزارش خبرنگارمهر، سید مهدی حسینی عصر یکشنبه در نشست مشترک با معاون برنامهریزی و امور عمرانی فرمانداری، شهردار ساوه و جمعی از مدیران و کارشناسان شهرداری، اظهار کرد:
تقاطعهای غیرهمسطح یکی از راهکارهای مؤثر در مدیریت ترافیک شهری و کاهش تصادفات هستند و تحقق آنها از اولویتهای اصلی مدیریت این شهرستان است.
وی افزود: با پیگیریهای مستمر و همکاری مدیریت شهری، طرح احداث پنج تقاطع غیرهمسطح در ساوه با مجموع اعتبار بیش از ۳۵ میلیارد ریال در هیئت تطبیق فرمانداری ویژه ساوه به تصویب نهایی رسیده است.
فرماندار ساوه افزود: این پروژهها از بزرگترین طرحهای عمرانی سالهای اخیر شهرستان محسوب میشوند و در بازه زمانی سه سال آینده به اجرا درخواهند آمد.
حسینی هدف از اجرای این پروژهها را بهبود زیرساختهای حملونقل شهری و کاهش ترافیک در نقاط پرتردد شهر عنوان کرد و افزود: با اجرای این طرحها شاهد روانسازی ترافیک شهری، افزایش ایمنی عبور و مرور، کاهش زمان سفرهای درونشهری و در نهایت ارتقای کیفیت زندگی شهروندان خواهیم بود.
فرماندار ساوه با اشاره به اولویتبندی اجرای تقاطعها اظهار کرد: بر اساس مطالعات فنی و ضرورتهای ترافیکی شهر، تصمیم گرفته شد عملیات طراحی و اجرای پروژهها با اولویت میدان شهید سلیمانی، میدان آزادی، میدان شهدای ارتش (هفتم تیر)، میدان امام حسین (ع) و میدان علامه عسگری آغاز شود، با اجرای این طرحها در این نقاط کلیدی، بار ترافیکی بخش عمدهای از محورهای اصلی شهر کاهش خواهد یافت.
حسینی با تأکید بر اهمیت زمانبندی دقیق اجرای پروژهها گفت: برنامهریزی به گونهای انجام شده که مراحل طراحی، تصویب فنی، تأمین منابع و اجرای پروژهها طی سه سال آینده بهصورت تدریجی انجام شود تا ضمن حفظ پویایی شهر، روند فعالیتهای عمرانی نیز بدون ایجاد اختلال در تردد روزمره شهروندان پیش برود.
وی با اشاره به طرح نوار خدمات حاشیه کمربندی جنوب شرق ساوه نیز گفت: یکی دیگر از موضوعات مهم مطرحشده در این نشست، بررسی طرح نوار خدماتی حاشیه کمربندی جنوب شرق شهر بود، در این طرح پیشبینی شده است تا با ساماندهی و ایجاد زیرساختهای خدماتی در حاشیه مسیر کمربندی، زمینه برای توسعه متوازن شهری و استقرار مناسب خدمات زیربنایی فراهم شود.
فرماندار ساوه اظهار کرد: این اقدام علاوه بر افزایش بهرهوری فضاهای پیرامونی، موجب جلوگیری از ساختوسازهای غیرمجاز و بینظمی در این بخش از شهر خواهد شد.
وی ضمن تقدیر از همراهی مجموعه شهرداری و اعضای شورای اسلامی شهر ساوه، تأکید کرد: تحقق پروژههای بزرگ عمرانی نیازمند همافزایی و هماهنگی کامل بین دستگاههای اجرایی است.
فرمانداری ویژه ساوه بهعنوان محور هماهنگی امور شهرستان، تمام توان خود را برای تسریع در روند اجرای این طرحها به کار خواهد گرفت.
فرماندار ویژه ساوه اظهار کرد: با برنامهریزی دقیق، استفاده از ظرفیتهای قانونی و مشارکت فعال مردم و بخش خصوصی، مسیر توسعه شهری ساوه با شتاب بیشتری ادامه خواهد یافت.
حسینی گفت: اجرای این پروژهها نهتنها چهره شهر را متحول خواهد کرد، بلکه گامی مؤثر در جهت ارتقای کیفیت زندگی شهروندان و توسعه پایدار شهری خواهد بود.
در این نشست موضوع امکانسنجی طراحی و اجرای قطار بینشهری ساوه – شهر صنعتی کاوه نیز مورد بررسی قرار گرفت.
