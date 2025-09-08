به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا خاکسار عصر دوشنبه در نشست کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر ساوه اظهار کرد: عملیات احداث کمربندی جنوب (کنار گذر امام رضا (ع) از میدان علامه عسگری تا بلوار معصومیه به طول ۲ هزار و ۸۰۰ متر) حدود ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
رئیس کمیسیون عمران شهری شورای اسلامی شهر ساوه افزود: علیرغم مشکلات برق و جنگ ۱۲ روزه در شش ماهه نخست امسال، ۲۲۸ معبر شهر تحت پوشش آسفالت قرار گرفته است.
وی با اشاره به اهمیت پروژههای عمرانی گفت: اجرای پروژهها، گامی در جهت توسعه زیرساختهای شهری است، پروژه ساختمان جدید شهرداری نیز در گامهای نهایی برای تکمیل قرار دارد و در آینده نزدیک آماده بهرهبرداری میشود.
رئیس کمیسیون عمران شهری شورای اسلامی شهر ساوه با اشاره به تکمیل ساختمان شهرداری گفت: پروژه تکمیل ساختمان جدید شهرداری به عنوان یک سرمایه عمومی که از سال ۱۴۰۲ رها شده بود، از سر گرفته شد و در حال حاضر مراحل نهایی را سپری میکند.
خاکسار با تأکید بر تداوم پروژههای نیمهتمام گفت: بر این باوریم هر مدیر باید تدوام بخش مسیر مدیر قبلی باشد و با روحیه مسئولیتپذیری نگذارد پروژهای بلاتکلیف بماند، چرا که پروژههای نیمهتمام و ناتمام ماندنشان موجب نارضایتی مردم و تضعیف اعتماد عمومی میشود.
وی عنوان کرد: همفکری، همدلی و همگامی ویژه اعضای شورای شهر ساوه عامل اصلی پیشبرد پروژههای عمرانی و نیمهتمام در شهر است.
رئیس کمیسیون عمران شهری شورای اسلامی شهر ساوه، درباره توسعه زیرساختهای شهری گفت: شتاب فعالیتهای عمرانی، گامی بلند برای توسعه و عمران شهری است، اجرای پروژههای زیرساختی یکی از نیازهای اساسی برای توسعه شهر ساوه است.
خاکسار در خصوص مشکل ترافیک گفت: موضوع ترافیک در شهر ساوه نسبت به سالهای گذشته بسیار پرحجمتر است و در برخی ساعات روز معابر اصلی شهر دچار مشکلات جدی میشوند، این شهر از سختیها و دشواریهای ترافیک رنج میبرد.
وی بیان کرد: راهکارهای برون رفت از این مشکل، توسعه زیرساختها است که مدیریت شهری ساوه با اقداماتی مانند احداث کنارگذر شرق و جنوب گامهای بلندی برداشته و از سال گذشته حدود ۴۰ مورد اصلاح هندسی انجام شده است.
رئیس کمیسیون عمران شهری شورای اسلامی شهر ساوه گفت: ایجاد بسترهای لازم برای توسعه و آبادانی و توزیع عادلانه خدمات در سطح شهر از اولویتهای مدیریت شهری ساوه است، مردم شایسته بهترین خدمات هستند و افزایش اعتماد و امیدآفرینی در جامعه، از نتایج توزیع عادلانه خدمات عمرانی خواهد بود.
نظر شما