به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شاتل موبایل، هم اکنون تمامی علاقه‌مندان به خرید مودم‌های شاتل موبایل می‌توانند در زمان پرداخت با انتخاب درگاه دیجی پی، در صورت داشتن اعتبار اقساطی ۴ ماهه و یا وام دیجی پی، مودم‌های شاتل موبایل را به همراه سیم‌کارت شاتل موبایل و بسته اینترنت مورد نظر به صورت اقساطی و بدون سود خریداری نمایند.

مودم‌های شاتل موبایل، قابلیت استفاده از اینترنت LTE/۴G با پوشش سراسری و انتخاب هوشمند بهترین شبکه رادیویی، براساس موقعیت جغرافیایی مشترک را با استفاده از سیم‌کارت هوشمند شاتل موبایل دارا هستند و با قراردادن سیم‌کارت هوشمند شاتل موبایل در آن به راحتی می‌توان از سرعت بالا و پایداری اینترنت و پوشش سراسری بهره‌مند شد. این مودم‌ها در مدل‌های جیبی قابل حمل و رومیزی طراحی شده‌اند و به شما این امکان را می‌دهند که در سفرهای درون شهری، بین شهری یا خانه و محل کار بتوانید اینترنت خود را به یک شبکه Wi-Fi قوی متصل کنید و آن را با چندین دستگاه از جمله گوشی‌های هوشمند، تبلت‌ها و لپ‌تاپ‌ها به اشتراک بگذارید.

شاتل موبایل به عنوان اولین و تنها اپراتور دانش‌بنیان تلفن همراه کشور و ارائه دهنده سیم‌کارت هوشمند در ایران، امکان اتصال خودکار به شبکه هر سه اپراتور دارای شبکه رادیویی کشور را برای مشترکین سیم‌کارت‌های خود فراهم کرده و در قالب فناوری نوآورانه و انحصاری «سیم‌کارت هوشمند»، با تحلیل مداوم شبکه‌های موجود در موقعیت جغرافیایی مشترکین، باکیفیت‌ترین شبکه رادیویی در هر منطقه را به‏ صورت کاملاً هوشمند انتخاب می‌کند.

گفتنی است این اپراتور با هدف توسعه قابلیت‌های سیم‌کارت هوشمند شاتل موبایل، راهکار «انتخاب دستی شبکه رادیویی میزبان» را در سراسر کشور پیاده سازی کرده تا مشترکین شاتل موبایل علاوه بر بهره‌مندی از انتخاب هوشمند شبکه بتوانند با شماره گیری کددستوری #۸*۱*، مراجعه به سیستم مدیریت اینترنتی حساب و یا اپلیکیشن «شاتل‌‏ موبایل من»، از وضعیت اتصال شبکه رادیویی میزبان سیم‌کارت خود مطلع شوند و یا با تغییر شبکه رادیویی میزبان، از میان هر سه اپراتور دارای شبکه رادیویی کشور، شبکه مطلوب خود را انتخاب کنند.

از سایر خدمات متمایزی که اپراتور شاتل موبایل برای مشترکین خود فراهم کرده، می‌توان به ارائه بسته اینترنت با تمدید خودکار، پرحجم‌ترین، متنوع‌ترین و مقرون به صرفه‌ترین بسته‌های اینترنت همراه و ترکیبی ((FMC، اشتراک رایگان سرویس فیلم و سریال نماوا و تعرفه ویژه مصرف آزاد اشاره کرد.

علاقه مندان برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره این اپراتور، انتخاب و خرید شماره‌های رند و عادی رنج جدید می‌توانند علاوه بر امکان مراجعه حضوری به بیش از ۵۰۰۰ مرکز فروش و خدمات پس از فروش شاتل موبایل در سراسر کشور، از طریق فروشگاه اینترنتی شاتل موبایل و یا تماس با شماره ۰۹۹۸۱۰۰۰۰۰۰ اقدام نمایند.