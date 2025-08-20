رکوردشکنی زائران همراه اولی در استفاده از خدمات دیجیتال

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز ارتباطات، توسعه برند و رویدادهای بین‌المللی همراه اول، نخستین و بزرگترین اپراتور تلفن همراه کشور امسال نیز همچون سنوات گذشته با اجرای گسترده برنامه ارتباطی خود در مسیرهای پیاده‌روی و شهرهای زیارتی عراق، توانست در ایام اربعین حسینی ۱۴۰۴ به بیش از دو میلیون زائر خدمت‌رسانی کند و تجربه‌ای جدیدی از کیفیت ارتباطی و دسترسی آسان به خدمات دیجیتال را رقم بزند.

همراه اول از ماه‌های ابتدایی سال با برنامه‌ریزی دقیق و توسعه زیرساخت‌های ارتباطی در ایران و عراق، تقویت پوشش رادیویی و افزایش ظرفیت شبکه را در اولویت قرار داد.

برای رفاه حال زائران اربعین و تأمین ارتباطی پایدار در مسیرهای منتهی به مرز، همراه اول مجموعه‌ای از اقدامات فنی گسترده را اجرا کرد. در استان‌های مرزی، با افزودن سایت‌های جدید برای تقویت پوشش رادیویی، ارتقای تکنولوژی ۳۰ سایت موجود و توسعه نرم‌افزاری ظرفیت ۷۰ سایت، کیفیت ارتباطات را به شکل محسوسی بهبود داد.

همچنین ۲۵ سایت سیار و ۵ سایت دائمی فول‌تکنولوژی در شهرها و پایانه‌های مرزی به بهره‌برداری رسید و بیش از ۱۷۰ سایت مرزی در قالب یک کلاستر برای مانیتورینگ ویژه قرار گرفتند تا حتی در اوج تردد، شبکه پایدار بماند.

در کنار این اقدامات، با اتصال مستقیم به لینک ویژه شرکت ارتباطات زیرساخت که برای ایام اربعین و در تعامل با کشور عراق صورت گرفته بود، از ظرفیت ویژه انتقال داده نیز بهره‌برداری کرد تا بستر فنی برای ارتقای کیفیت تماس و اینترنت زائران فراهم شود.

علاوه بر این، با برپایی موکب‌های خدماتی در تمامی نقاط مرزی کشور و حتی فرودگاه نجف اشرف برای نخستین بار، امکان ارائه خدمات حضوری مستقیم و بی‌وقفه به زائران را فراهم آورد تا زائران ایرانی دغدغه‌ای برای به همراه بردن سیم‌کارت خود، فعال‌سازی بسته‌های ویژه اربعین و مشکلات احتمالی در برقراری ارتباطات نداشته باشند.

با ابتکار تنوع‌بخشی به رنج بسته‌های ارتباطی و ارائه تخفیف‌های ویژه رومینگ اینترنت، مکالمه و پیامک، در این دوره نیز هزینه ارتباطی زائران در صورت استفاده از سیم‌کارت همراه اول به‌طور محسوسی کاهش می‌یافت؛ ضمن اینکه ابتکار ارائه پکیج جامع خدمات دیجیتال برای نخستین بار نیز توجه زائران را به خود جلب کرد.

همراه اول در ایام اربعین ۱۴۰۴ برای نخستین بار خدمات جامع دیجیتال را به‌صورت پکیج ویژه در کنار رومینگ و خدمات فنی ارائه کرد. این اقدام باعث استقبال کم‌سابقه‌ای از اپلیکیشن «همراه من» توسط زائران شد و سهم فروش این پلتفرم با رشد ۱۵۰ درصدی رکورد جدیدی در این ایام ثبت کرد.

به عبارت دیگر تجربه نوآورانه دیجیتال همراه اول، نشان‌دهنده گرایش زائران ایرانی به استفاده از خدمات دیجیتال و اثرگذاری این رویکرد نوین در ارتقای کیفیت سفر معنوی آنان بود.

مجموع این اقدامات موجب شد مصرف ترافیک دیتا مشترکان همراه اول در عراق نسبت به سال گذشته ۴۰ درصد افزایش یابد و استقبال از بسته‌های رومینگ ۱۲ درصد بیشتر از سال قبل شود.

همراه اول امسال علاوه بر خدمت‌رسانی به زائران، پشتیبانی از تمامی خادمان سازمان حج و زیارت و ستادهای آن در ایران و عراق را نیز بر عهده گرفت و برای تسهیل امور خدمتی، اپلیکیشن‌های موردنیاز واحدهای هلال‌احمر و سازمان حج و زیارت را رایگان کرد.

همچنین سرویس مشاوره و راهنمایی با همکاری مرکز تماس ۴۰۳۰ به‌طور رایگان در اختیار زائران قرار گرفت تا اطلاعات پزشکی، ارتباطی و خدماتی در کوتاه‌ترین زمان به آنان ارائه شود.

از دیگر اقدامات همراه اول در این ایام می‌توان به بیمه رایگان گوشی برای خریداران بسته‌های اربعین و همکاری با روبیکا برای ارائه ترافیک رایگان تماس صوتی و تصویری و پیام‌رسانی اشاره کرد.

افزون بر این، اپلیکیشن «همراه من» نیز به‌عنوان درگاه جامع خدمات زائران، امکان مدیریت سیم‌کارت، استعلام خدمات، فعال‌سازی بسته‌ها و دریافت پشتیبانی آنلاین را در یک محیط یکپارچه فراهم ساخت.

همراه اول همچنین با استقرار کارشناسان فنی و پشتیبانی در تمامی پایانه‌های مرزی ایران و همچنین در قالب ۱۵ گروه چهار نفره در حرم‌های مطهر و همچنین مسیرهای منتهی به نجف، کربلا، کاظمین و سامرا، تلاش کرد تا زائران اربعین ۱۴۰۴، بهترین و مطمئن‌ترین تجربه ارتباطی ممکن را در سفر معنوی خود داشته باشند.