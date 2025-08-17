به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان انتقال خون ایران، مصطفی جمالی، مدیرعامل سازمان انتقال خون، به همراه عبادالله سالک مقدم، معاون فنی و فن‌آوری‌های نوین و محمدعلی مدیر کل دفتر خدمات تخصصی و فناوری‌های نوین خون و فراورده‌های خونی از مرکز تولید فرآورده‌های خونی در ستاد مرکزی بازدید کرد.



جمالی با قدردانی از تلاش‌های مسئولین و کارکنان پرتلاش دفتر خدمات تخصصی و فناوری‌های نوین خون و فرآورده‌ها، اظهار داشت: مرکز نوآوری و تولید فرآورده‌های خونی با تلاش و پشتکار همکاران این مجموعه راه‌اندازی شده است و امید می‌رود در آینده نزدیک شاهد ارسال روزانه ۳۰۰ واحد خون به این مرکز باشیم. این اقدام نقش مهمی در ارتقای ظرفیت سازمان، ایجاد مرکز پشتیبان و پاسخگویی به نیاز مراکز درمانی و بیماران خواهد داشت.

مدیرعامل سازمان همچنین راه‌اندازی این مجموعه را گامی مهم در مسیر توسعه فناوری‌های نوین در انتقال خون دانست.

در این بازدید سالک مقدم، معاون فنی سازمان انتقال خون نیز با اشاره به اهمیت راه‌اندازی این مرکز، گفت: این اقدام ارزشمند علاوه بر ارتقای کیفیت خدمات، گامی بزرگ در زمینه پدافند غیرعامل محسوب می‌شود و توان ملی را در مواجهه با شرایط خاص و بحرانی افزایش می‌دهد.