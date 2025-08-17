دولت با کنترل گرانی به مردم رحم کند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام‌والمسلمین ناصر رفیعی در محفل معارفی حرم مطهر بانوی کرامت با بیان اینکه حدود ۲۰ دعا در زیارت عاشورا آمده است که راه و روش و سبک زندگی را به ما نشان می‌دهد، اظهار داشت: در یکی از فرازهای زیارت عاشورا از خدا می‌خواهیم که به‌خاطر ارتباطی که با امام حسین علیه‌السلام داریم به ما درود فرستد، رحمتش را شامل ما کند و گناهان ما را بیامرزد.

وی با بیان اینکه خداوند در قرآن به دو گروه درود فرستاده است، گفت: اولین درود خداوند در قرآن به پیامبر (ص) است و گروه دیگر افرادی هستند که در مصیبت‌ها صبر می‌کنند. خداوند در قرآن به برخی از گروه‌ها مرگ هم فرستاده که یکی از آنها اصحاب اخدود هستند که یهودیانی بودند که کوره‌های آدم‌سوزی درست کرده بودند و در جای دیگر خدا به افرادی که از نعمت‌ها استفاده کرده؛ ولی شکرگزار نیستند مرگ فرستاده است.

سخنران حرم مطهر بانوی کرامت با بیان اینکه کلمه رحمت در قرآن چهار بار آمده است، ادامه داد: فرق رحمان و رحیم در قرآن این است که رحمان عام است و مانند نعمت‌های دنیا همه مخلوقات را شامل می‌شود؛ ولی رحیم رحمت خاص است و مخصوص مؤمنان و افراد معتقد به خدا است؛ مانند بهشت و رزق‌های معنوی که ویژه مؤمنان است.

وی با بیان اینکه ذکر «یا ارحم‌الراحمین» در اجابت دعا بسیار مؤثر است گفت: در روایت داریم کسی که حاجتی دارد ۷ مرتبه بگوید «یا ارحم‌الراحمین» خدا می‌گوید حاجتت را بگو و در روایت دیگر داریم کسی که بداخلاق است اگر ۱۰۰ مرتبه ذکر «یا رحیم» را بگوید اخلاقش بهتر می‌شود و در روایت دیگر داریم کسی که ۱۰۰ مرتبه ذکر «یا رحمان» را بگوید حافظه‌اش قوی می‌شود.

رفیعی با اشاره به کارهایی که باعث می‌شود خدا به ما رحم کند، گناهان ما را نادیده بگیرد، شفاعت شامل حال ما شود و خطرات از ما دور شود، گفت: در روایت داریم که اگر می‌خواهید رحمت خدا شامل حال شما شود به خودتان و دیگران رحم کنید؛ رحم‌کردن به خود به معنی پرهیز از گناه و رحم‌کردن به دیگران به معنی مدارا با مخلوقات خداست.

وی با بیان اینکه اگر افراد از هم بگذرند، کینه از هم به دل نگیرند و به هم رحم کنند رحمت خدا شامل حالشان می‌شود، تأکید کرد: رحم کاسب به مشتری این است که جنس خوب و با قیمت مناسب بدهد، رحم دولت به مردم این است که ملاحظه مردم را داشته باشد، وضع گرانی را کنترل کند و خانواده‌های فقیر را تأمین کند، رحم مرد به همسر به این است که خوش‌اخلاق باشد و در خانه آرامش را حاکم کند و همین‌طور باید نسبت به همسایه، همکار، حیوانات، محیط‌زیست و اطرافیان خود رحم داشته باشیم.

سخنران حرم مطهر بانوی کرامت راه دیگری که باعث می‌شود انسان مورد رحمت خدا قرار گیرد را اصلاح بین دو نفر دانست و گفت: امام صادق علیه‌السلام پولی را نزد مفضل گذاشته بودند که اگر دعوای بین دو نفر با پول رفع می‌شود از آن پول استفاده کند.

وی چهارمین راه شامل رحمت خدا شدن را ارتباط با قرآن دانست و گفت: قرآن کتاب رحمت است و هر کس با این کتاب انس بگیرد رحمت خدا شامل حالش می‌شود؛ حتی گوش‌دادن به قرآن بسیار مهم است و باعث می‌شود قلب انسان نرم شود.