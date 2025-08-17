به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین ناصر رفیعی استاد حوزه علمیه در یک سخنرانی اظهار داشت: ما در معارف دینی و اجتماعی خود، اموری داریم که ذاتاً مقدس و ارزشمند هستند. دشمن، برای مقابله با این حقایق، گاهی دست به اقدامی می‌زند که می‌توان آن را «تقدس‌زایی» نامید؛ یعنی ایجاد و زایش یک تقدس مصنوعی و ساختگی، با هدف تخریب و بی‌رونق‌کردن آن مقدس اصیل. به تعبیر دیگر، نوعی «تقدس‌تراشی» که پوششی برای «تقدس‌زدایی» است. در همین زمینه بنده کتابی با همین عنوان دیده‌ام و پیشنهاد می‌کنم اگر دسترسی به اینترنت دارید، جست‌وجویی در این باره انجام دهید.

وی افزود: برای روشن‌شدن موضوع، مثالی ذکر کنم: مسجد قبا مقدس است. ان‌شاءالله خداوند توفیق دهد که همگی به آن سفر کنید و دو رکعت نماز در آن بخوانید که ثواب آن معادل انجام یک عمره است. این مسجد چرا چنین قداستی دارد؟ چون پیامبر اکرم (ص) آن را با نیت خالص و برای رضای خدا ساخت و در شأن آن آیه نازل شد: «لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَی التَّقْوَیٰ» که این عبارت با کاشی آبی بر دیوار مسجد نیز نقش بسته است. از روز نخست، این بنا بر پایه تقوا ساخته شد و به همین دلیل مقدس است.

رفیعی گفت: اکنون فرض کنید منافقان قصد از میان بردن جایگاه و رونق این مسجد را داشته باشند؛ چه می‌کنند؟ مسجدی شیک‌تر در کنار آن می‌سازند. این ساختمان نیز از نظر ظاهر مسجد است، اما تقدسی کاذب دارد که باعث خلوت‌شدن مسجد اصلی می‌گردد. این همان «تقدس‌زایی» است: ساخت یک تقدس دروغین برای حذف تقدس راستین. خداوند چنین بنایی را «مسجد ضرار» نامید و آن را مسجدی برای کفر و تفرقه دانست و دستور داد تخریب شود.

این استاد حوزه علمیه تصریح کرد: همین قاعده در مثال‌های دیگر هم صادق است: اگر بخواهند هیئتی مذهبی را زمین بزنند، هیئتی دیگر در کنار آن ایجاد می‌کنند تا اولی را از رونق بیندازند. یعنی «هیئت‌زایی» برای «هیئت‌زدایی». اگر بخواهند نام امام یا واقعه غدیر را تحقیر کنند، واقعه‌ای با تقدس جعلی مانند «سقیفه» در برابر آن می‌سازند تا درخت غدیر را بخشکانند.

وی ادامه داد: معاویه رسماً دستور داد همان‌طور که پیامبر اکرم (ص) درباره امام علی (ع) فضایل و احادیث نقل کرده، مشابه آن را در فضیلت او نیز بسازند. برای مثال، پیامبر فرموده‌اند: «أنا مدینة العلم و علیّ باب‌ها» (من شهر علمم و علی دروازه آن است). معاویه دستور داد بگویند: «فلانی مدینة العلم و فلانی سقف‌ها» تا با جعل حدیث، فضیلت علی (ع) را کمرنگ و جایگزین کنند. بنابراین، «تقدس‌زایی» یعنی ایجاد یک قداست کاذب برای تخریب قداست حقیقی؛ همان‌گونه که ساخت مسجد ضرار منجر به کم‌رونق‌شدن مسجد قبا شد.

رفیعی اظهار داشت: این ترفند، از حربه‌های دشمنان است. امروزه نیز می‌بینیم برخی کسان که در پرونده‌های فساد مالی و اختلاس دستگیر می‌شوند، آثار سجده بر پیشانی دارند یا حتی صاحب هیئت مذهبی هستند. به یاد دارم وقتی خدمت مرحوم آیت‌الله رئیسی، در زمانی که رئیس قوه قضائیه بودند، گفتم فلان فرد را که هیئت‌دار بوده زندانی کردید، ایشان با لبخندی گفتند: «هیئت‌باز بود، ولی هیئت‌دار نبود؛ هیئت پوششی برای کارهایش بود.»

این استاد حوزه علمیه در پایان گفت: وای به روزی که هیئت به پوشش تبدیل شود، مسجد وسیله تخریب مسجد قبا گردد، یا عمامه و لباس روحانیت ابزار نفوذ و انحراف شود. این همان ششمین حربه دشمن است: ایجاد تقدس کاذب.