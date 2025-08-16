به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین ناصر رفیعی در محفل معارفی حرم مطهر بانوی کرامت اظهار کرد: در زیارت عاشوار بیش از ۲۰ دعا در آن ذکر شده است که حاوی نکات بسیار مهمی است.

وی افزود: یکی از دعاهای زیارت عاشورا دعایی است که انسان از خداوند می‌خواهد مرگ و زندگانی اش همچون زندگانی رسول خدا و اهل بیت (ع) باشد. (اَللّهُمَّ اجْعَلْ مَحْیایَ مَحْیا مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ مَماتی مَماتَ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ).

سخنران حرم مطهر بانوی کرامت تأکید کرد: اگر نگاهی به سبک زندگی خود بیندازیم متوجه می‌شویم سبک زندگی ما زمین تا آسمان با سبک زندگی خاندان عصمت و طهارت در تمامی جهات فرق دارد و برای رسیدن به سبک زندگی الهی باید سبک زندگی اهل بیت (ع) را درست بفهمیم.

حجت‌الاسلام والمسلمین رفیعی خاطرنشان کرد: یکی از راه‌های آگاهی از سبک زندگی اهل بیت (ع) مراجعه به آیات قرآن کریم و زیارت‌ها است و در زیارت جامعه کبیره بسیاری از اوصاف زندگانی خاندان عصمت و طهارت ذکر شده است. پیاده‌سازی زیارت عاشورا در زندگی مشروط به شناخت اوصاف اهل بیت (ع) است.

استاد حوزه علمیه در ادامه گفت: امام صادق علیه السلام می‌فرماید زندگی رسول خدا و انبیای الهی دارای ده ویژگی بوده است و انسان باید به این ده ویژگی دست یابد و اگر در زندگی خود این ویژگی‌ها را ندارد آنها را از خداوند طلب نماید و برای رسیدن به آن تلاش کند.

وی اولین ویژگی انبیای الهی را داشتن یقین و دومین ویژگی‌شان را قناعت در امور زندگانی دانست و افزود: قناعت غیر از خسیس بودن و به معنی مدیریت مصرف و جلوگیری از اسراف و تبذیر است؛ چراکه تبذیر کنندگان طبق آیات قرآن کریم برادران شیطان هستند و امروزه می‌بینیم مصارف ما در بسیار ی از امور بسیار بالا است و در مصرف انرژی و آب اصلاً مراعات نمی‌کنیم.

حجت‌الاسلام والمسلمین رفیعی خاطرنشان کرد: صبر، حلم و شکر ویژگی سوم، چهارم و پنجم انبیای الهی است چراکه صبر و حلم کلید حل تمام مشکلات و راه گشای بسیاری از امور است.

وی حسن خلق، سخاوت، شجاعت، جوانمردی و غیرت نسبت به خانواده را ویژگی‌های ششم تا دهم انبیای الهی برشمرد و افزود: یک نکته مهم در خصوص غیرت مردان مطرح است چرا که هیچ گزارشی از تبرج و بدحجابی در خانواده اهل بیت (ع) ذکر نشده است و متأسفانه بخشی از بی‌حجابی و بدحجابی در جامعه به کاهش غیرت مردان برمی‌گردد.