به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری، این طرح با امضای تفاهمنامهای میان معاونت توسعه شرکتهای دانشبنیان و معاونت پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری شکل گرفته است.
این اقدام، گامی مؤثر برای توانمندسازی سرمایه انسانی متخصص و ارتقای کارآمدی تحقیقات دانشگاهی محسوب میشود و به شرکتها فرصت میدهد تا با استفاده از مزایای مالیاتی، در پروژههای علمی کاربردی سرمایهگذاری کنند.
شرکتهای متقاضی برای استفاده از این اعتبار، میتوانند با مراجعه به وبسایت اعتبار مالیاتی، درخواست خود را ثبت کنند. این فرآیند شامل تکمیل اطلاعات پروژه، ورود به بخش «مجریان بیرونی» و انتخاب گزینههای «دانشگاه/مراکز آموزشی/پژوهشی» و «پروپوزال رساله دکتری» برای بارگذاری فایل مربوطه است.
نظر شما