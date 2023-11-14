به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، این توافق‌نامه در راستای اجرای تدابیر مقام معظم رهبری و مفاد سند تحول دولت مردمی و سیاست‌های دولت سیزدهم و سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه مبنی بر گسترش اقتصاد دانش‌بنیان، توسعه زیست بوم دانش بنیان، تقویت هوشمندسازی و تحقق دولت الکترونیک، حمایت از رشد تولید دانش‌بنیان و اصلاح ساختار اداری سازمان ها با هدف همکاری در پیشبرد برنامه‌های هوشمندسازی مبتنی بر اقتصاد دانش‌بنیان در راستای اصلاح ساختار و فرآیندهای اداری فی‌مابین روح الله دهقانی، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری و سید محمد هادی سبحانیان، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور منعقد شد.

موضوع توافق‌نامه مذکور، همکاری متقابل در تقویت هوشمندسازی نظام مالیاتی و توسعه اقتصاد دانش‌بنیان و حل چالش‌های فرآیندی و ساختاری سازمان با توجه به نیازها و ظرفیت‌های فناورانه موجود در سازمان و نیز توسعه زیست بوم دانش‌بنیان تقویت کننده و حامی نظام مالیاتی در محیط های علمی و پژوهشی کشور است. همچنین استفاده از ظرفیت های دانش بنیانی برای تقویت فرآیندها و زیرساخت های هوشمندسازی نظام مالیاتی، ارتقاء حمایت‌های سازمان مالیاتی از شرکت‌های دانش بنیان و واحدهای فناور و توسعه زیست بوم دانش بنیان تقویت کننده نظام هوشمند مالیاتی در محیط های علمی و پژوهشی کشور از جمله اهداف مشترک این همکاری است.

در ادامه معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری و سازمان امور مالیاتی متعهد شدند که در طول مدت برقراری توافق‌نامه، نحوه تامین مالی طرح‌های مشترک را در کارگروه راهبری توافق نامه تعیین کرده و تخصیص دهند.

توسعه فرآیندهای هوشمندسازی نظام مالیاتی و تقویت فناوری‌های مالیاتی، توجه به حل نیازهای اساسی سازمان در مسیر هوشمند سازی، تقویت زیرساخت‌های فناورانه سازمان، تقویت نیروهای انسانی مورد نیاز برای توسعه فناوری و هوشمندسازی سازمان و توسعه زیست بوم دانش بنیان مرتبط با نظام مالیاتی در محیط های علمی پژوهشی کشور از سیاست های اصلی این همکاری مشترک اعلام شد.

همچنین حمایت از تعریف طرح‌های دانش‌بنیان با هدف رفع نیازهای سازمان و توسعه هوشمندسازی نظام مالیاتی، حمایت از تشکیل و راهبری کنسرسیوم‌های دانش‌بنیان و فناور فعال در حوزه های مختلف نظام مالیاتی، شناسایی و معرفی شرکت‌های دانش‌بنیان و واحدهای فناور با توجه به نیازهای سازمان، حمایت از توسعه زیست‌بوم نوآوری و فناوری های مالیاتی در محیط های علمی - پژوهشی کشور، اولویت‌دهی و تسهیلگری در استفاده از ابزارهای قانونی موجود در معاونت به ویژه ابزارهای قانون جهش تولید دانش‌بنیان و قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات، برای شرکت‌های دانش‌بنیان‎ فعال در حوزه‌های مختلف نظام مالیاتی و حمایت از شکل‌گیری و رشد کسب‌وکارهای نوپای دانش‌بنیان و فناور جدید جهت فعالیت در حوزه های مختلف نظام مالیاتی با مشارکت ارکان زیست‌بوم (شتاب‌دهنده، مرکز رشد، کارخانه نوآوری و...) از جمله تعهدات معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان در این توافق نامه است.

در اولویت قراردادن و تسهیل‌گری جهت اعطای تسهیلات مالیاتی در قالب اعتبار مالیاتی و معافیت برای شرکت های دانش‌بنیان فعال در پروژه‌های سازمان مطابق قوانین موضوعه، کمک به توسعه زیست بوم دانش‌بنیان حوزه‌های مختلف نظام مالیاتی در محیط‌های علمی و پژوهشی کشور، معرفی نیازهای فرآیندی و زیرساختی سازمان در توسعه هوشمندسازی نظام مالیاتی به معاونت جهت معرفی به شرکت‌های دانش بنیان و تقویت کارگزاران تبادل فناوری برای تهیه درخواست پیشنهادیه‌های فنی (RFP) جهت ارائه به معاونت نیز از جمله تعهداتی است که سازمان امور مالیاتی مشمول شد.

روح الله دهقانی با اشاره به دیدار اخیر با مقام معظم رهبری و تاکیدات ایشان مبنی بر شکل‌گیری یک خیزش فناورانه عنوان کرد: ما امروز نیازمند سرمایه گذاری های جدید هستیم و اگر یک نقطه روشن در این زمینه وجود داشته باشد از همین جا شکل خواهد گرفت.

در ادامه سید محمد هادی سبحانیان ضمن بیان خرسندی از توافق‌نامه امضا شده، بیان کرد: امیدوار هستیم همکاری ها تداوم داشته باشد و آثاری مثبتی بر جای بگذارد.

وی با اشاره به تغییر عملکرد اکوسیستم مالیاتی کشور به سمت و سوی هوشمند شدن اذعان کرد: وجود شرکت‌های دانش بنیان می‌تواند نقش مثبتی برای سازمان امور مالیاتی کشور ایفا کند. همچنین ما در حوزه نظام مالیاتی نیازهای بسیار زیادی داریم که حوزه دانش بنیان می‌توانند آنها را برطرف کنند. از شرکت های دانش بنیان می‌خواهیم دست یاری برسانند و ظرفیت ها را شناسایی کنند.

او در پایان افزود: با توجه به همت جدی که در دو طرف توافق نامه وجود دارد، معتقد هستم اکنون شرایط مهیا است که جلسات فشرده برگزار شود و کار عملیاتی آغاز شود.