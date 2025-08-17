دستگیری ۳ سارق و مالخر تلفن همراه در صحن حرم مطهر

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سید امین موسوی، سرکلانتر دهم پلیس پیشگیری پایتخت اظهار کرد: در پی مراجعه یکی از شهروندان به کلانتری و شکایت وی مبنی بر سرقت تلفن همراه وی، عوامل تجسس کلانتری ۲۰۵ صحن مطهر بررسی موضوع را بر عهده گرفتند.

سرکلانتر دهم پلیس پیشگیری پایتخت گفت: با بررسی دوربین‌های مداربسته و استفاده از شیوه‌های نوین پلیسی، مأموران موفق به شناسایی هویت ۲ نفر سارق شدند. مشخصات ظاهری متهمان در اختیار کلیه واحدهای گشتی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران گشت کلانتری در حال گشت زنی، متهمان را که در حال زاغ زنی شهروندان در صحن حرم مطهر مشاهده کردند و جهت دستگیری آنها اقدام کردند. مأموران متهمان را قبل از اینکه کاری انجام دهند دستگیر کردند. در بازرسی‌های اولیه از متهمان تعداد ۵ عدد تلفن همراه سرقتی کشف شد.

این مقام انتظامی ادامه داد: متهمان پس از انتقال به کلانتری به جرم خود مبنی بر سرقت اماکن خصوصی اعتراف کرده و همچنین به ۱۰ فقره سرقت مشابه اشاره کردند و در پایان اعلام کردند که تلفن‌های سرقتی را به یک نفر مالخر به فروش می‌رسانند که با هماهنگی مقام قضائی به مخفیگاه مالخر مراجعه و وی را دستگیر کردند. هر ۳ متهم جهت پیگیری پرونده تحویل مقام قضائی شدند.

سرکلانتر دهم پلیس پیشگیری پایتخت خاطر نشان کرد: جهت جلوگیری از وقوع چنین وقایعی شهروندان حتماً فضای نسبت به اطراف خود هوشیار باشند و موارد مشکوک را از طریق سامانه ۱۱۰ پلیس اعلام کنند.