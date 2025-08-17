به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسین مهرعلیان، سرکلانتر پنجم پلیس پیشگیری پایتخت اظهار کرد: در پی تماس یکی از شهروندان و اعلام به گروگان گرفته شدن یکی از بستگان خود، تیم عملیات کلانتری ۱۷۹ خلیج فارس سریعاً دست به کار شد.
وی افزود: با انجام بررسیها و استفاده از روشهای ویژه محل گروگان و گروگانگیر را شناسایی و سریعاً به آن جا مراجعه کردند. در یک عملیات ویژه پلیسی مأموران موفق به دستگیری گروگانگیر و آزادی گروگان شدند.
سرکلانتر پنجم پلیس پیشگیری پایتخت بیان کرد: فرد گروگان گرفته شده اعلام داشت که بنده به جهت این که تبلیغاتی در خصوص اخذ ویزا را در یکی از شبکههای اجتماعی دیده و با هماهنگی با آنان به جهت اخذ ویزا به آدرس اعلامی مراجعه و با تماس تلفنی فردی به دنبال من آمده و مرا به منزل مسکونی خود برد و در آنجا ۲ نفر دیگر منتظر من بودند و مرا گرفته و دست و پا و دهان مرا بسته و با انواع شکنجه اعم از سوزاندن بدنم و زدن چاقو از من شماره تماس اقوامم را گرفته و با ارسال تصاویر شکنجه من، آنها را مجبور کردند که دو هزار پانصد دلار را به حساب صرافی در خارج از کشور واریز کنند.
وی بیان کرد: گروگان پس از انتقال به بیمارستان جهت رسیدگیهای پزشکی به کانون گرم خانواده برگردانده شد و گروگانگیر جهت رسیدگی به پرونده تحویل مقام قضائی شد.
مهرعلیان خاطرنشان کرد: امنیت و آرامش شهروندان خط قرمز پلیس است و با کسانی که موجب ایجاد ناامنی میشوند به جد برخورد خواهد شد.
نظر شما