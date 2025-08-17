بازداشت متهم ۲۷ هزار میلیاردی و استرداد به کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار مجید کریمی، رئیس پلیس بین‌الملل فراجا اظهار داشت: براساس اعلام مرجع قضائی، یک نفر به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور، تحت پیگرد قانونی قرار گرفتند.

رئیس پلیس بین الملل در تکمیل این خبر گفت: این متهم، با همدستی و همکاری چند تن از نزدیکان خود با راه اندازی یک شبکه فساد مالی از طریق تأسیس چندین شرکت کاغذی، نسبت به دریافت مبالغی از شعب ارزی یکی از بانک‌های کشور جهت واردات کالا اقدام کرده و پس از عدم پرداخت تعهدات صورت گرفته بعد از گذشت ۲ سال به همراه حدود ۲۷ هزار میلیارد ریال، بصورت غیر قانونی از کشور متواری می‌شوند.

این مقام انتظامی خاطر نشان کرد: پلیس بین‌الملل فراجا با استفاده از ظرفیت‌های سازمان اینترپل نسبت به هماهنگی‌های لازم با مراجع مربوطه داخلی و خارجی اقدام و علیه وی اعلان قرمز صادر و شناسایی این فرد به صورت ویژه در دستور کار کشورهای منطقه قرار گرفت.

رئیس پلیس بین‌الملل فراجا در پایان بیان داشت: با هماهنگی صورت گرفته میان پلیس بین‌الملل فراجا و پلیس کشور مورد نظر، این متهم در یکی از کشورهای همسایه شناسایی و دستگیر شده و جهت سیر مراحل قضائی به جمهوری اسلامی ایران مسترد شد.