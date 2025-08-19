به گزارش خبرنگار مهر، آلبوم «کیکاوس» به آهنگسازی میرکمال مدنی و آلبوم «بانگ عشق» به آهنگسازی فرهاد فتحی راد ۲ مجموعه ای هستند که در روزهای گذشته در ژانر موسیقی کلاسیک ایران منتشر شده اند.

«کیکاوس» عنوان یکی از مجموعه های تازه انتشار یافته فضای مجازی در ژانر موسیقی کلاسیک ایرانی است که با آهنگسازی و تنظیم میرکمال مدنی در دسترس مخاطبان قرار گرفته است.

آلبوم «کیکاووس» مشتمل بر چهار قطعه موسیقی ارکسترال ایرانی است که با بهره مندی از موتیف ها و گوشه های موسیقی سنتی ایران آهنگسازی و تنظیم شده است.

«سیمرغ»، «پرنده بهار»، «آوای قو»، «کیکاووس» عنوان چهار قطعه ای است که در این آلبوم گنجانده شده است.

از ویژگی های جالب توجه این آلبوم حضور ارسلان کامکار از نوازندگان شناخته سازهای زهی و دیگر برادر هنرمندش اردشیر کامکار نوازنده مطرح عرصه کمانچه نوازی است که حال و متفاوتی را به این مجموعه موسیقایی داده است.

در آلبوم «بانگ عشق» که تحت تاثیر شعر «دانه های باران» اثر سیاوش کسرایی خلق شده است نیز ۷ قطعه با نام های «بانگ عشق»، «تک نوازی سنتور»، «باران»، «تک نوازی دودوک»، «دلتنگی»، «تک نوازی سه تار» و «باد رهگذر» پیش روی مخاطبان قرار گرفته است.

فرهاد فتحی نوازنده سنتور، امین بیات نوازنده تار، سه تار و تارباس، علی اکبرداداش زاده نوازنده عود و رباب، حسن خدایی نیا نوازنده کمانچه، حمیدرضا آفریده نوازنده کمانچه پنج سیم، بیتا قاسمی نوازنده قیچک باس، وفا مصباحی نوازنده نی، محمدحسین محرمی نوازنده دودوک، مرتضی یگانه راد نوازنده تمبک و ضرب زورخانه و مجید یگانه راد نوازنده بندیر و ادوات کوبه‌ای گروه نوازندگان این آلبوم را تشکیل می دهند.

فرهاد فتحی از جمله هنرمندان عرصه نوازندگی سنتور و تدریس در این حوزه است که نوازندگی را نزد هنرمندانی چون مرحوم پرویز مشکاتیان، بهناز ذاکری، رضا پرویززاده، محمدرضا تفضلی و شریف لطفی آموخته است.