  1. استانها
  2. سمنان
۲۸ شهریور ۱۴۰۴، ۱۴:۲۰

شاهرود میزبان بزرگداشت «پرویز مشکاتیان» سرو آزاد موسیقی ایران

شاهرود میزبان بزرگداشت «پرویز مشکاتیان» سرو آزاد موسیقی ایران

شاهرود- مراسم بزرگداشت استاد پرویز مشکاتیان، چهره ماندگار و اسطوره موسیقی اصیل ایرانی، با حضور جمع کثیری از دوستداران هنر و موسیقی در شهرستان شاهرود برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم بزرگداشت سرو آزاد ایران «پرویز مشکاتیان» در محل تالار بهمن اداره فرهنگ و ارشاد شاهرود همزمان با صبح آدینه با حضور اقشار کثیری از مردم هنردوست شهرستان شاهرود برگزار شد.

دبیر اجرایی این مراسم و همچنین مدیر مؤسسه هنری ساربانگ شاهرود در گفت‌وگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به مقامخ استاد مشکاتیان و با بیان اینکه در این یادبودها می‌کوشیم تا بزرگان و مفاخر موسیقی را به جامعه معرفی کنیم، ابراز داشت: هدف از این اقدام ادای دین ما به بزرگان موسیقی ایران است.

سعید اردیانی با بیان اینکه افرادی نظیر «پرویز مشکاتیان» بر گردن موسیقی ایران حق دارند، افزود: آثار این بزرگان و موسیقی اصیل ایرانی باید برای نسل جدید تبیین شود.

وی با بیان اینکه در این مراسم قطعاتی از ساخته‌های استاد «پرویز مشکاتیان» به سمع و نظر علاقه مندان رسید، ابراز داشت: رویکرد این اقدام آشنایی بیشتر با آثار ماندگار ایشان در موسیقی بوده است.

شاهرود میزبان بزرگداشت «پرویز مشکاتیان» سرو آزاد موسیقی ایران

کم لطفی در حق اساتید موسیقی

اولین رئیس خانه موسیقی ایران نیز در حاشیه این مراسم و در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه موسیقی ایرانی مورد کم لطفی قرار گرفته است، ابراز داشت: در هجوم بی وقفه موسیقی پاپ و غربی فارغ از نوع کم کاری موسیقی دان‌ها، موسیقی ایرانی در بخش آواز دچار آسیب شده است.

فاضل جمشیدی با بیان اینکه علت درگیری، خشونت و آمار بالای پرونده‌های انتظامی عدم تشویق مردم به شنیدن اثر موسیقی خوب است، تصریح کرد: جوان‌ها کمتر رغبت به مطالعه و جذب آثار برجسته موسیقی دارند و باید جدی تر در این زمینه وارد صحنه شد.

وی با بیان اینکه محتوایی که گوش می‌دهیم باید مفید بوده و روی دیگران تأثیر خوب ایجاد کند، افزود: آثار پرویز مشکاتیان نمونه‌ای از آن دست که با برداشتن ملودی ساده از آوایی و تبدیل آن به قطعه‌ای بلند و ذکر گونه توانسته روح خستگی را از جان و تن بزداید و ما با شنیدن این آثار به هیچ وجه خسته نشده و به آرامش می‌رسیم.

اجرای قطعات معروف استاد مشکاتیان در زمره بخش‌های این مراسم بود.

کد خبر 6594252

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها