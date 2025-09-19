شاهرود میزبان بزرگداشت «پرویز مشکاتیان» سرو آزاد موسیقی ایران

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم بزرگداشت سرو آزاد ایران «پرویز مشکاتیان» در محل تالار بهمن اداره فرهنگ و ارشاد شاهرود همزمان با صبح آدینه با حضور اقشار کثیری از مردم هنردوست شهرستان شاهرود برگزار شد.

دبیر اجرایی این مراسم و همچنین مدیر مؤسسه هنری ساربانگ شاهرود در گفت‌وگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به مقامخ استاد مشکاتیان و با بیان اینکه در این یادبودها می‌کوشیم تا بزرگان و مفاخر موسیقی را به جامعه معرفی کنیم، ابراز داشت: هدف از این اقدام ادای دین ما به بزرگان موسیقی ایران است.

سعید اردیانی با بیان اینکه افرادی نظیر «پرویز مشکاتیان» بر گردن موسیقی ایران حق دارند، افزود: آثار این بزرگان و موسیقی اصیل ایرانی باید برای نسل جدید تبیین شود.

وی با بیان اینکه در این مراسم قطعاتی از ساخته‌های استاد «پرویز مشکاتیان» به سمع و نظر علاقه مندان رسید، ابراز داشت: رویکرد این اقدام آشنایی بیشتر با آثار ماندگار ایشان در موسیقی بوده است.

کم لطفی در حق اساتید موسیقی

اولین رئیس خانه موسیقی ایران نیز در حاشیه این مراسم و در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه موسیقی ایرانی مورد کم لطفی قرار گرفته است، ابراز داشت: در هجوم بی وقفه موسیقی پاپ و غربی فارغ از نوع کم کاری موسیقی دان‌ها، موسیقی ایرانی در بخش آواز دچار آسیب شده است.

فاضل جمشیدی با بیان اینکه علت درگیری، خشونت و آمار بالای پرونده‌های انتظامی عدم تشویق مردم به شنیدن اثر موسیقی خوب است، تصریح کرد: جوان‌ها کمتر رغبت به مطالعه و جذب آثار برجسته موسیقی دارند و باید جدی تر در این زمینه وارد صحنه شد.

وی با بیان اینکه محتوایی که گوش می‌دهیم باید مفید بوده و روی دیگران تأثیر خوب ایجاد کند، افزود: آثار پرویز مشکاتیان نمونه‌ای از آن دست که با برداشتن ملودی ساده از آوایی و تبدیل آن به قطعه‌ای بلند و ذکر گونه توانسته روح خستگی را از جان و تن بزداید و ما با شنیدن این آثار به هیچ وجه خسته نشده و به آرامش می‌رسیم.

اجرای قطعات معروف استاد مشکاتیان در زمره بخش‌های این مراسم بود.