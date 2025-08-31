  1. هنر
«کنون» و سه طرح برای ارکستر زهی؛ شنونده یک آلبوم متفاوت باشید

«کنون» عنوان یکی از تازه‌ترین مجموعه‌ها در فرآیند تولید و عرضه آثار موسیقایی است که در روزهای گذشته با هنرمندی الیاس دژآهنگ و تعدادی دیگر از نوازندگان مطرح کشورمان پیش روی مخاطبان قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، «کنون» نام یکی از تازه ترین آلبوم های منتشر شده در فرآیند تولید و عرضه آثار موسیقایی است که طی روزهای گذشته به آهنگسازی الیاس دژآهنگ و همراهی تعدادی از نوازندگان شناخته شده کشورمان در دسترس مخاطبان قرار گرفته است.

آلبوم «کنون» اثری از الیاس دژآهنگ شامل آثاری در سه مجموعه با نام‌های «کنسرتینو برای عود و ارکستر (اپوس ۵)» با سه بخشِ چهارگاه، ابوعطا و نوا، «قطعه‌ای برای ساکسفون آلتو و ارکستر زهی (اپوس ۶)»، «مرثیه» و «سه طرح برای هارمونیکا و ارکستر زهی (اپوس ۷) با سه بخش: تجلی، حقیقت و ابدیت» است.

ناصر رحیمی نوازنده فلوت، فهیمه تقوی نوازنده ابوا، سایوری شفیعی نوازنده کلارینت، علیرضا متوسلی نوازنده فاگوت، فاطمه یوسفی‌نژاد نوازنده هورن، حسن فراهانی نوازنده ترومپت، دانیال جورابچی نوازنده ویولن، ویولا، ماکان خوی‌نژاد و کوروش کشاورز نوازندگان ویولنسل، عادل اصغرزاده نوازنده کنترباس، مریم خدابخش نوازنده عود، داوید داویدیان نوازنده ساکسفون و الیاس دژآهنگ نوازنده هارمونیکا گروه اجرایی این مجموعه را تشکیل می دهند.

الیاس دژآهنگ از جمله هنرمندان فارغ التحصیل دانشگاه هنر در عرصه آهنگسازی است که علاوه بر آهنگسازی در حوزه نوازندگی ساز هارمونیکا فعایت می کند.

آهنگسازی پروژه های مختلف و نوازندگی سازهایی چون هارمونیکا، پیانو و تنبور از جمله فعالیت‌های این هنرمند علاوه بر حضور در عرصه تدریس، رهبری ارکستر و کنسرت‌های متعدد است.

