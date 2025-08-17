انفجار انتحاری در حلب

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، منابع خبری از انفجار انتحاری در محله المیسر حلب خبر دادند.

این منابع اعلام کردند که فردی که کمربند انتحاری داشت خودش را در محله المیسر در شهر حلب در شمال سوریه منفجر کرد.

جزئیات بیشتری مخابره نشده است.