یکی از سرکردگان تروریست در سوریه به هلاکت رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالقادر طحان معاون وزیر کشور در امور امنیتی سوریه وابسته به رژیم تروریستی جولانی با انتشار یک پست در فضای مجازی تاکید کرد که عاملان ترور علاء الدین ایوب ملقب به فاروق ابوبکر در این کشور تحت پیگرد قرار می‌گیرند.

ایوب جزء سرکردگان سابق یکی از گروهک‌های تروریستی سوریه به شمار می‌آمد.

وی روز گذشته نزدیک دانشگاه حلب در شهر اعزاز واقع در شمال حلب به ضرب گلوله عناصر مسلح ترور شد. ایوب در بنیان گذاری یکی از گروهک‌های تروریستی که بعدها بخشی از تشکیلات احرار الشام شد مشارکت داشت.

لازم به ذکر است که ترورها، بمب گذاری ها و کشتارها در سوریه از زمان براندازی نظام بشار اسد تاکنون در سایه حاکمیت رژیم جولانی همچنان ادامه دارد.