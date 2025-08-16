درگیری شدید میان کردهای سوری و نیروهای جولانی در حومه دیرالزور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، منابع سوری از درگیری شدید میان نیروهای سوریه دموکراتیک (قسد) با نیروهای الجولانی در حومه دیرالزور خبر دادند.

این منابع اعلام کردند که درگیری های سنگینی در شهر الغرانیج در حومه دیرالزور میان طرفین جریان دارد.

رسانه‌های سوریه تاکنون از جزئیات و زخمی‌ها و تلفات احتمالی گزارشی منتشر نکرده اند.

پیش از این نیز، منابع سوری از درگیری مسلحانه بین نیروهای جولانی و نیروهای قسد در دو سوی رودخانه فرات در شهر دیرالزور در شرق این کشور خبر داده بودند.

بر اساس این گزارش، در این درگیری دو طرف از سلاح‌های نیمه سنگین از جمله تیربار و آر پی جی استفاده کردند.