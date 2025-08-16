  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۵ مرداد ۱۴۰۴، ۲۰:۳۳

درگیری شدید میان کردهای سوری و نیروهای جولانی در حومه دیرالزور

درگیری شدید میان کردهای سوری و نیروهای جولانی در حومه دیرالزور

منابع سوری از درگیری شدید میان نیروهای سوریه دموکراتیک(قسد) با نیروهای الجولانی در حومه دیرالزور خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، منابع سوری از درگیری شدید میان نیروهای سوریه دموکراتیک (قسد) با نیروهای الجولانی در حومه دیرالزور خبر دادند.

این منابع اعلام کردند که درگیری های سنگینی در شهر الغرانیج در حومه دیرالزور میان طرفین جریان دارد.

رسانه‌های سوریه تاکنون از جزئیات و زخمی‌ها و تلفات احتمالی گزارشی منتشر نکرده اند.

پیش از این نیز، منابع سوری از درگیری مسلحانه بین نیروهای جولانی و نیروهای قسد در دو سوی رودخانه فرات در شهر دیرالزور در شرق این کشور خبر داده بودند.

بر اساس این گزارش، در این درگیری دو طرف از سلاح‌های نیمه سنگین از جمله تیربار و آر پی جی استفاده کردند.

کد خبر 6562184

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها