۲۶ مرداد ۱۴۰۴، ۲۱:۲۰

رشته بهداشت مدارس در علوم پزشکی سمنان راه اندازی شد

سمنان- همزمان با موافقت وزارت بهداشت، رشته بهداشت مدارس در مجموعه دانشگاه علوم پزشکی سمنان راه اندازی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس رأی صادره در دویست و نود و پنجمین جلسه شورای گسترش دانشگاه‌های علوم‌پزشکی کشور، با راه‌اندازی رشته بهداشت مدارس در مقطع کارشناسی پیوسته در دانشکده علوم پزشکی دامغان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سمنان موافقت شد.

بر اساس این مصوبه که طی نامه‌ای رسمی از سوی محمدرضا ظفرقندی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور به علی رشیدی پور سرپرست دانشگاه علوم‌پزشکی سمنان ابلاغ شد.

دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان می‌تواند نسبت به پذیرش ۲۰ دانشجو در این رشته و برای یک دوره اقدام نماید.

کد خبر 6563240

