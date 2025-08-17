رشته بهداشت مدارس در علوم پزشکی سمنان راه اندازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس رأی صادره در دویست و نود و پنجمین جلسه شورای گسترش دانشگاههای علومپزشکی کشور، با راهاندازی رشته بهداشت مدارس در مقطع کارشناسی پیوسته در دانشکده علوم پزشکی دامغان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سمنان موافقت شد.
بر اساس این مصوبه که طی نامهای رسمی از سوی محمدرضا ظفرقندی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور به علی رشیدی پور سرپرست دانشگاه علومپزشکی سمنان ابلاغ شد.
دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان میتواند نسبت به پذیرش ۲۰ دانشجو در این رشته و برای یک دوره اقدام نماید.
