زمان آغاز سال تحصیلی دانشجویان وزارت بهداشت اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت آموزشی وزارت بهداشت، حمید اکبری در مورد پیش‌بینی زمان آغاز ترم تحصیلی جدید، گفت: بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، شروع ترم جدید برای دانشجویان در حال تحصیل ۲۹ شهریورماه خواهد بود و فرایند انتخاب واحد نیز یک هفته پیش از آن انجام می‌شود.

مشاور معاون آموزشی وزارت بهداشت افزود: آغاز ترم دانشجویان جدیدالورود منوط به اعلام نتایج از سوی سازمان سنجش آموزش کشور است، اما پیش‌بینی می‌شود از هفته چهارم مهرماه کلاس‌های این گروه از دانشجویان نیز آغاز شود.

اکبری در پایان خاطرنشان کرد: بخشنامه تقویم آموزشی ترم جدید به‌زودی از سوی مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت ابلاغ خواهد شد.