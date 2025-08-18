امیرمحمد ملکیراد بازیگر نمایش «رهسپار» که به نویسندگی و کارگردانی سعید جاودان این شبها در تماشاخانه لبخند روی صحنه است، در گفتگو با خبرنگار مهر درباره داستان این اثر گفت: نمایش «رهسپار» روایتگر زندگی مردی دونده است که به دست تیرانداز مسابقه دو، کشته و تازه پس از مرگ وارد چالشی تازه میشود؛ بهگونهای که حتی بعد از مرگ نیز مورد ظلم قرار میگیرد و اطرافیان از آزار و شکنجه او دست برنمیدارند. تنها کسی که در کنار او باقی میماند دخترش است که تلاش میکند جلوی این رفتار اطرافیان را بگیرد، اما دیگران همچنان بر اذیت و آزار او پافشاری میکنند.
این بازیگر ادامه داد: این نمایشنامه ایرانی به نوعی با مردم و اقشار جامعه پیوند دارد. در نمایش، پس از کشته شدن رهسپار، همسرش با قاتل او ازدواج میکند و اطرافیان نیز این اقدام را تشویق کرده و پشت رهسپار را خالی میکنند. در این نمایش حدود ۱۱۹ ضربالمثل ایرانی به کار رفته است. در این اثر ما تصمیم گرفتیم پردهها کنار نرود و همه وقایع بهصورت مستند از پشت پرده روایت شود. همچنین بخشهایی از «شاهنامه» فردوسی و نمایشنامه «مرگ یزدگرد» اثر بهرام بیضایی نیز در نمایش گنجانده شده است.
ملکیراد درباره تفاوت نقش خود در نمایش «رهسپار» با دیگر کاراکترهایی که پیشتر ایفا کرده است، توضیح داد: از نظر بدنی این نقش برای من بسیار چالشبرانگیز بود و از لحاظ شخصیتی نیز ویژگی خاصی داشت؛ چراکه هر اتفاقی که برای این کاراکتر رخ میدهد، پشت پرده است. روز نخست که درباره نمایش «رهسپار» صحبت کردیم، تصورم این بود که بیشترین درگیری من در بخش صدا و بیان خواهد بود، اما وقتی وارد روند کار شدم دریافتم که بیشترین چالش، بدنی است.
وی افزود: در این نمایش از آوازهای اصیل ایرانی و سرودهای مختلف استفاده شده که برای من تازگی داشت، چراکه مدتها بود به این اشعار و نغمههای ایرانی پرداخته نمیشد. همچنین در بخشهایی از نمایش به «شاهنامه» فردوسی رجوع شده و کاراکتر «پرهام» برایم جذابیت ویژهای داشت زیرا دنیایی متفاوت را در مقایسه با دیگر نقشهایی که تجربه کردهام، پیش رویم قرار داد و رسیدن به این نقش برایم بسیار دشوار بود.
بازیگر نمایش «رهسپار» درباره روند رسیدن به این نقش بیان کرد: با کمک کارگردان و تمرینهایی که بیش از یک سال برای این نمایش داشتیم توانستم کاراکتر «پرهام» را خلق کنم و به آن برسم. خوشبختانه تا امروز بازخوردهای بسیار خوبی از مخاطبان دریافت کردهام و تماشاگران هم از نمایش و هم از نقشی که ایفا کردهام خوششان آمده که برای من تجربهای لذتبخش بوده است.
ملکیراد درباره ویژگیهای کاراکتر «پرهام» توضیح داد: دنیای این شخصیت برای من بسیار عجیب و متفاوت بود، چراکه هم از لحاظ گفتاری و هم از نظر تیپ شخصیتی با دیگر کاراکترهای نمایشنامه تفاوت داشت. «پرهام» فردی بهشدت احساسی است که احساساتش را بهسرعت به اطرافیان القا میکند و نسبت به همه چیز نگاه متفاوتی دارد. از یک سو کاراکتری مظلوم است که مورد ظلم قرار میگیرد و از سوی دیگر توانایی آن را دارد که با نگاه خاص خود بسیاری از مسائل را حذف یا نادیده بگیرد.
وی در ادامه درباره شرایط اجرای نمایش «رهسپار» گفت: ما و گروه اجرایی پس از دوران جنگ، اجرای این نمایش را آغاز کردیم که با وجود سختیهای فراوان، حالمان خوب است و امیدواریم مردم بیش از پیش همراه ما باشند. «رهسپار» یک نمایشنامه ایرانی متفاوت است که بهنوعی در قالب پردهخوانی اجرا میشود و برای ما اهمیت دارد که هموطنان عزیز از این اثر حمایت کنند.
ملکیراد در پایان درباره دیگر فعالیتهای خود بیان کرد: همزمان با اجرای نمایش «رهسپار» درگیر تمرینهای نمایشی هستم که بهزودی با عنوان «زار» به کارگردانی علیرضا موسوی روی صحنه خواهد رفت. همچنین اخیراً در یک سریال تلویزیونی با نام «قرارگاه ۰۲۴» ایفای نقش کردهام که پخش آن از شهریور از شبکه سه سیما آغاز میشود.
نمایش «رهسپار» به نویسندگی و کارگردانی سعید جاودان و تهیهکنندگی سجاد افشاریان از ۵ مرداد اجراهای خود را آغاز کرده و تا ۳ شهریور روی صحنه مجموعه تئاتر لبخند میرود.
پرنیا ابریشمی، یاشار امیراسدی، اشکان بیک، آینوش ضیائی، محمد مهدی کیان، شهرزاد مهدوی، امیرمحمد ملکیراد، علیرضا موسوی، سجاد یاراحمدی گروه بازیگران این نمایش را تشکیل میدهند.
عکسها از رضا جاویدی است.
