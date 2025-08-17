به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی تماشاخانه، نمایش «قتل آقای هاورشام» نوشته‌ جاناتان‌ سیر و کارگردانی فراز غلامی از چهارشنبه ۵ شهریور ساعت ۲۱:۱۵ در سالن سمندریان تماشاخانه ایران‌شهر اجراهای خود را آغاز می‌کند.

احمد صمیمی، عرفان رنجبر، امین زارع، علی چایچی، ایمان نظیفی، غزاله فخارمنش، علی عرشیا آسیاچی، فاطمه زارع، یاسین شهرامیان، برانوش راسخی، نیلوفر عباسی و آذین نظری، بازیگران‌ این اثر نمایشی هستند.

علاقه‌مندان جهت کسب اطلاعات بیشتر و خرید اینترنتی بلیت‌های این نمایش می‌توانند به سایت تماشاخانه‌ ایران‌شهر یا سامانه‌ تیوال مراجعه کنند.