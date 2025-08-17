انتشار فراخوان ملی تولید آثار نمایشی باشگاه تئاتر و هنرهای اجرایی سوره

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی حوزه هنری انقلاب اسلامی، فراخوان فصل نخست باشگاه تئاتر و هنرهای اجرایی سوره در راستای تولید اثر نمایشی با موضوع «وطن» و با هدف روایت ایستادگی و همبستگی مردم ایران در دفاع از وطن، حمایت از ایدههای نو در محتوا، فرم و اجرا و شناسایی استعدادهای جوان و پویا منتشر شد.
بر اساس این فراخوان، آثار باشگاه تئاتر و هنرهای اجرایی سوره در ۲ بخش صحنهای و خارج از صحنه مورد ارزیابی قرار میگیرد. در بخش نمایشهای صحنهای تعداد آثار پذیرفتهشده بنابر ارزیابی کیفی و به تصمیم شورای تخصصی خواهد بود و تا سقف ۱۵۰ میلیون تومان مورد حمایت قرار میگیرند. در بخش نمایشهای خارج از صحنه که شامل نمایشهای محیطی، پرفورمنس، هنرهای اجرایی بینارشتهای، شورایی، کاربردی، تئاتر در فضای باز، تئاتر خیابانی و... است، نیز تعداد آثار پذیرفتهشده بنابر ارزیابی کیفی و به تصمیم شورای تخصصی خواهد بود و نمایشها تا سقف ۵۰ میلیون تومان حمایت خواهند شد.
محورها و موضوعات پیشنهادی بدین شرح است:
اهمیت راهبری و فرماندهی در اقتدار، پیروزی و انسجام نیروهای دفاعی و مردمی
وحدت اقشار، اقوام، ادیان و گروههای مختلف مردم در دفاع از میهن
بازآفرینی نقش جهادگران مردمی در بازسازی آسیبها و امیدبخشی به جامعه
بازآفرینی زندگی شهدای دانشمند، نظامی و مدافع امنیت
جلوههای همیاری، ایثار و مشارکت مردمی در ایام جنگ
روایت صبر و استقامت مادران، همسران و فرزندان سرداران شهید
روایت شهادت مظلومانه شهروندان عادی، زنان و کودکان
تلاش نیروهای اطلاعاتی، امنیتی و سایبری در حفظ امنیت کشور
نقش کارکنان خدمات عمومی، درمان و امداد و نجات
توجه به قدرت دفاعی و بازدارندگی ایران با نمایش پیشرفتهای علمی، نظامی و تسلیحاتی
فعالیتهای فرهنگی، هنری و رسانهای وطن دوستانه در فضای واقعی و مجازی
شرایط عمومی ارسال آثار:
علاقمندان میتوانند با ارسال طرح اولیه یا نمایشنامه کامل در این فراخوان شرکت کنند.
آثار ارسالی باید در قالب فایلهای Word و PDF ارائه شوند.
طرح های اولیه باید شامل ایده اصلی، پیرنگ و فضاسازی باشد.
طرح اجرایی شامل رویکرد و نیازهای اجرا باید به کلیه آثار پیوست شود.
پس از پذیرفته شدن اولیه طرح یا نمایشنامه لازم است نماینده گروه در جلسه دفاع از طرح و شیوه اجرا (پیچینگ) شرکت کند.
هر گروه می تواند تنها یک اثر به فراخوان ارسال کند.
آثار منتخب به عنوان تولیدات رسمی باشگاه تئاتر سوره ثبت شده و با تهیهکنندگی این باشگاه به مرحله تولید خواهند رسید.
کلیه حقوق آثار پذیرفته شده (شامل انتشار متن، نشر تصویر یا فیلم و بازتولید) متعلق به باشگاه تئاتر و هنرهای اجرایی سوره است و هرگونه بهرهبرداری از آنها منوط به مجوز باشگاه خواهد بود.
باشگاه تئاتر سوره، تسهیلگر حضور آثار برگزیده در جشنواره ها بوده و مسئول صدور معرفینامه، هماهنگیهای اجرایی و ثبت نام آنها خواهد بود.
جهت ارتقای کیفی آثار از مرحله تولید تا اجرای نهایی، یک مشاور هنری یا دراماتورژ در کنار پروژه حضور خواهد داشت.
بر اساس گاهشمار این فراخوان، مهلت ارسال آثار برای علاقهمندان به تولید اثر تا ۱۵ شهریور است و به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد. همچنین جلسه دفاع از طرح و شیوه اجرا (پیچینگ) نیمه دوم شهریور ۱۴۰۴ برگزار میشود. علاقهمندان اجرای آثار نمایشی در باشگاه تئاتر و هنرهای اجرایی سوره میتوانند تولیدات خود را تا ۱۵ شهریور ماه به سایتwww.artfest.ir یا در پیامرسانهای تلگرام، اینستاگرام و بله Theatresooreh ارسال کنند. همچنین علاقهمندان میتوانند برای کسب اطلاعات بیشتر به دبیرخانه باشگاه تئاتر و هنرهای اجرایی سوره به نشانی تهران، خیابان سمیه، نرسیده به خیابان حافظ، حوزه هنری انقلاب اسلامی مراجعه کنند.
