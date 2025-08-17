نیروی انتظامی در جنگ ۱۲ روزه احساس امنیت مردم را ارتقا داد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار قاسم رضایی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای فراجا و شهدای جنگ ۱۲ روزه گفت: جنگ ۱۲ روزه فرصت بزرگی بود که دشمن آن را برای ضربه‌زدن به کشور برنامه‌ریزی کرده بود؛ اما جایگاه بصیرت مردم و ولی‌فقیه به‌عنوان رهبر کشور را پیش‌بینی نکرده بود.

سردار رضایی افزود: مجموعه انتظامی در کنار ارتش و سپاه در جنگ ۱۲ روزه در همه صحنه‌ها حضور داشت و با ایجاد وضعیت فوق‌العاده و تلاش شبانه‌روزی در شهرها احساس امنیت مردم را ارتقا داد.

این مقام ارشد انتظامی گفت: فراجا پس از پشت سر گذاشتن تمامی این موضوعات وارد اربعین شد و با رایزنی کاربردی با کشور عراق، شاهد تردد ثانیه‌ای زائران در مرزها بودیم که این موضوع رضایت زائران را نیز افزایش داد.

وی در ادامه با بیان اینکه در حال حاضر شاهد وضعیت مطلوب امنیتی در کشور و مرزها هستیم خاطرنشان کرد: البته برخی معضلات تحمیلی مانند مواد مخدر، حضور اتباع خارجه غیرمجاز و ورود هدفمند سلاح‌های غیرمجاز را داریم؛ اما پلیس با برنامه‌ریزی لازم و همکاری دیگر دستگاه‌ها بر همه امور تسلط دارد.

جانشین فرمانده کل انتظامی کشور تصریح کرد: در ایام اربعین بیش از سه میلیون و ششصد هزار نفر از زائران بدون هیچ حادثه امنیتی در مسیر ایران به عراق تردد داشتند و در این ایام جرایم استان‌های مرزی نیز کاهش پیدا کرد.

سردار رضایی ضمن اشاره به وضعیت مطلوب امنیتی استان یزد گفت: در حوزه کویر چهار رزمایش برگزار شد و در حال حاضر امنیت خوبی برای گردشگران، معادن و مردم ایجاد شده است؛ البته فراجا برنامه‌ریزی کرده تا از طریق هوایی و زمینی امنیت کویر را به طور دائم رصد کند.

وی در پایان از زحمات و مدیریت سردار بهدانی فرد فرمانده انتظامی استان یزد و حمایت‌های آیت‌الله ناصری از طرح‌های انتظامی و پلیسی قدردانی کرد.

ایجاد امنیت و آرامش و هدیه آن به مردم، نوعی عبادت عملی است

وی همچنین در کمیسیون عملیات استان یزد گفت: بنده از شهدا و همرزمان یزدی‌ام خاطرات خوبی دارم.

وی با اشاره به اینکه هر لحظه خدمت در انتظامی، سختی‌های زیادی را به دنبال دارد افزود: از زحمات شما و خانواده کارکنان قدردانی کرده و سلام و خداقوت فرمانده محترم کل قوا و همچنین سردار رادان را به شما و خانواده محترمتان ابلاغ می‌کنم.

جانشین فرمانده کل انتظامی کشور ادامه داد: ایجاد امنیت و آرامش و هدیه آن به مردم، نوعی عبادت عملی است که کارکنان پلیس یزد به‌خوبی از عهده آن برآمده‌اند.

وی افزود: امروز پلیس آرامش خود را فدا می‌کند تا دیگران در آرامش و راحتی باشند، همچنان که در جنگ ۱۲ روزه کارکنان انتظامی کشور به‌صورت شبانه‌روزی مشغول به خدمت بودند.

سردار رضایی گفت: پلیس در ایام جنگ تحمیلی ۱۲ روزه خوب درخشید و احساس امنیت مردم را بالا برد و با حضور فعال و محسوس خود باعث شد تا مردم، فراجا را به‌عنوان جایگاهی امن برای خود تلقی کنند.

جانشین فرمانده کل انتظامی کشور در پایان ضمن اشاره به موضوع جمع‌آوری اتباع خارجه غیرمجاز افزود: روند اجرای این طرح باید باهدف گذاری مناسب ادامه داشته باشد؛ البته نظارت لازم برای رسیدن این افراد به حقوق و مزایا و مطالبه آن از کارفرماها مدنظر باشد.

بصیرت ملت ایران مانع تحقق اهداف دشمنان است

آیت الله محمدرضا ناصری در دیدار با جانشین فرمانده کل فراجا با قدردانی از تلاش‌های نیروهای انتظامی گفت: نیروی انتظامی همواره در میدان‌های مختلف حضوری مؤثر داشته و با ایثار، مجاهدت و اخلاق نیکو توانسته اعتماد عمومی جامعه را جلب کند.

وی با اشاره به نقش بی‌بدیل پلیس در مدیریت امنیت کشور افزود: امروز شاهد هستیم که نیروی انتظامی در حوزه‌های مختلف از مقابله با مواد مخدر و اتباع غیرمجاز گرفته تا تأمین امنیت در ایام اربعین و کنترل مسائل اجتماعی، وظایف خطیر خود را به‌خوبی انجام داده است.

آیت‌الله ناصری همچنین بر ضرورت توجه ویژه به آینده و هوشیاری در برابر نقشه‌های دشمنان تأکید کرد و اظهار داشت: دشمنان با طراحی‌های پیچیده در تلاشند تا جامعه ایران را دچار بحران کنند، اما بصیرت مردم، همراهی جوانان و تلاش نیروهای نظامی و انتظامی مانع تحقق اهداف آنان خواهد شد.

وی امیدواری کرد که با تداوم تلاش‌های مسئولان و همراهی مردم، امنیت و آرامش در کشور بیش از گذشته تقویت شود و جوانان و نوجوانان نیز با آگاهی و ایمان در مسیر درست حرکت کنند.

امام جمعه یزد اخلاق و نحوه برخورد نیروی انتظامی با مردم را یکی از سرمایه‌های ارزشمند این نهاد دانست و تصریح کرد: برخورد صحیح و محترمانه پلیس حتی با افراد خطاکار می‌تواند آنان را نسبت به نظام اسلامی امیدوار و همراه کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موضوع اتباع غیرمجاز گفت: یکی از مسائل مهمی که باید به‌طور ویژه مورد توجه قرار گیرد، مدیریت ابعاد حضور اتباع غیرمجاز در کشور است.

آیت الله ناصری ادامه داد: اگر این موضوع رها شود، مشکلات و آسیب‌های اجتماعی و امنیتی متعددی به‌وجود خواهد آمد و زحمات دستگاه‌های انتظامی و امنیتی هدر می‌رود، اما در صورتی که برنامه‌ریزی جدی و منسجم انجام گیرد، می‌توان از تبعات آن جلوگیری کرد

نماینده ولی‌فقیه در استان یزد تصریح کرد: خوشبختانه امروز با اهتمام دولت و نیروی انتظامی اقدامات خوبی در این زمینه آغاز شده و انتظار می‌رود با استمرار این روند، شاهد ساماندهی مطلوب‌تری در موضوع اتباع خارجی باشیم.