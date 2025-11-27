  1. استانها
۶ آذر ۱۴۰۴، ۲۰:۲۲

ناصری: اقدام فراجا در مسکن سازمانی، الگویی برای دستگاه‌ها است

یزد_ نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه یزد اقدام فراجا در ساخت مسکن سازمانی را اقدامی نوآورانه و الگویی برای دیگر دستگاه‌ها در اجرای طرح مسکن ملی دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله محمدرضا ناصری شامگاه پنجشنبه در دیدار با سردار رادان، اقدام فراجا در ساخت مسکن سازمانی را اقدامی نوآورانه و الگویی برای دیگر دستگاه‌ها در اجرای طرح مسکن ملی دانست.

وی با گرامیداشت یاد امام خمینی (ره) و شهدای انقلاب به‌ویژه شهدای جنگ ۱۲ روزه، گفت: این اقدام نو، نشان‌دهنده همت بلند مسئولان فراجا است.

آیت‌الله ناصری با اشاره به حدیثی از امام صادق (ع)، بر ضرورت همت، راهکار و قاطعیت در امور تأکید کرد و گفت: با این سه اصل و توکل به خداوند، کارها پیش خواهد رفت و خداوند یاری‌گر خواهد بود.

امام جمعه یزد در پایان، از عملکرد سردار نگهبان، فرمانده انتظامی استان یزد، در زمینه مدیریت مطلوب و برقراری امنیت قدردانی کرد.

