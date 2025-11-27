به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله محمدرضا ناصری شامگاه پنجشنبه در دیدار با سردار رادان، اقدام فراجا در ساخت مسکن سازمانی را اقدامی نوآورانه و الگویی برای دیگر دستگاهها در اجرای طرح مسکن ملی دانست.
وی با گرامیداشت یاد امام خمینی (ره) و شهدای انقلاب بهویژه شهدای جنگ ۱۲ روزه، گفت: این اقدام نو، نشاندهنده همت بلند مسئولان فراجا است.
آیتالله ناصری با اشاره به حدیثی از امام صادق (ع)، بر ضرورت همت، راهکار و قاطعیت در امور تأکید کرد و گفت: با این سه اصل و توکل به خداوند، کارها پیش خواهد رفت و خداوند یاریگر خواهد بود.
امام جمعه یزد در پایان، از عملکرد سردار نگهبان، فرمانده انتظامی استان یزد، در زمینه مدیریت مطلوب و برقراری امنیت قدردانی کرد.
