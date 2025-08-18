آیفون عامل تغییر روند بازار موبایل؛ واردات مسافری ۱۸۵ درصد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، آمارهای رسمی نشان میدهد واردات تلفن همراه به کشور در چهار ماهه نخست سال جاری با کاهش قابل توجهی نسبت به مدت مشابه سال گذشته مواجه شده است. در این مدت، ۲ میلیون و ۴۲۱ هزار و ۱۰۱ دستگاه موبایل به ارزش ۶۹۱ میلیون دلار وارد کشور شده است، در حالی که این رقم در مدت مشابه سال گذشته، ۳ میلیون و ۱۲۸ هزار و ۵۳۹ دستگاه به ارزش ۷۴۰ میلیون دلار بوده است. به این ترتیب، تعداد واردات تلفن همراه ۲۲.۶۱ درصد و ارزش آن ۶.۵۹ درصد کاهش یافته است.
با این حال، واردات موبایل به صورت مسافری جهش قابل توجهی داشته است. در چهار ماهه نخست امسال، تعداد گوشیهای وارد شده مسافری با رشد ۱۰۹.۳۴ درصدی به ۲۴۷ هزار و ۲۶۲ دستگاه و ارزش آن با افزایش ۱۸۵.۳۲ درصدی به ۱۸۸ میلیون دلار رسیده است. این در حالی است که واردات تجاری گوشیهای موبایل از نظر تعداد ۲۷.۷۹ درصد و از نظر ارزش ۲۵.۳۱ درصد کاهش یافته است.
کارشناسان معتقدند آزادسازی واردات آیفون یکی از مهمترین دلایل این تغییرات بوده است. آزاد شدن واردات این گوشیهای گرانقیمت باعث افزایش متوسط قیمت واردات، رشد واردات مسافری و کاهش نسبی سهم واردات تجاری شده است. به گفته تحلیلگران، این روند میتواند بازار گوشیهای لوکس را تقویت کرده و استراتژی واردکنندگان رسمی را نیز تحت تأثیر قرار دهد.
به نظر میرسد با ادامه این روند، بازار موبایل ایران با تغییر ترکیب واردات و افزایش سهم گوشیهای گرانقیمت مواجه خواهد شد و واردات مسافری به یکی از کانالهای اصلی ورود گوشی به کشور تبدیل شود.
بر این اساس با توجه به روند کاهش واردات تجاری و همزمان افزایش واردات مسافری، گرچه تعداد کل گوشیهای وارداتی کاهش یافته، اما ارزش کل کاهش کمتری داشته است که نشاندهنده افزایش میانگین قیمت هر دستگاه است.
کارشناسان دلیل اصلی این تغییرات را آزادسازی واردات آیفون و تمایل مصرفکنندگان به خرید گوشیهای لوکس از طریق مسیر مسافری میدانند. پیامدهای این روند میتواند شامل رشد بازار گوشیهای گرانقیمت، کاهش تقاضا برای گوشیهای اقتصادی وارداتی تجاری، فشار بر درآمدهای گمرکی به دلیل کاهش مالیاتهای مسافری و تغییر استراتژی واردکنندگان و فروشندگان موبایل در بازار ایران باشد.
