ایجاد سازمان حریم در مدیریت شهرداری تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد صادقی عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران، در خصوص وضعیت حریم شهر تهران با بیان اینکه اختلافاتی بین وزارت کشور و شهرداری با این موضوع که کدام بخش متصدی حریم است، وجود دارد، اظهار کرد: مهم نیست متصدی حریم کدام بخش باشد؛ مهم این است که حریم پایتخت از بین نرود. به هرشکل نه استانداری بدون شهرداری میتواند حریم را اداره کند و نه شهرداری بدون مشارکت شهرستانهای اطراف میتواند محیط پیرامونی تهران را مدیریت کند.
وی با تأکید بر اینکه اختلافات باید کنار گذاشته شود، تصریح کرد: حریم تهران باید مشاعی باشد؛ چراکه حریم هم متعلق به تهران و هم شهرستانهای اطراف است و همه باید از آن منتفع شوند. هیچ بخشی بدون توافق کل مالکین و شرکا نمیتواند در حریم دخل و تصرفی داشته باشد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران همچنین خاطرنشان کرد: پیشنهاد بنده این است که سازمان حریم شکل بگیرد؛ قطعاً شهرداری تهران است که ظرفیت و توانایی مدیریت این سازمان را دارد و ذینفعان همچون استانداران و فرمانداران میتوانند عضو هیئت مدیره آن باشند تا بتوانند از حریم صیانت کرده و منافع آن را بین تمام شهرستانها تقسیم کنند.
وی با بیان اینکه اختلافات در مورد حریم اتفاق خوبی نیست و باعث سو استفاده برخی افراد، ساخت و ساز غیرمجاز، تغییر کاربری و به عبارتی ماهی گرفتن از آب گلآلود میشود، گفت: دود این اختلافات به چشم شهر، شهروندان و شهرستانهای اطراف میرود.
صادقی با تأکید بر اینکه هیچکسی از این اختلافات سودی نمیبرد، یادآور شد: با این اختلافات حریم تهران به سرعت بلعیده میشود و با این روند ساخت و سازهای غیرمجاز در حریم افزایش خواهد یافت.
وی افزود: باید رئیسجمهور شخصاً به موضوع حریم تهران ورود کند. البته در ماههای قبل رئیسجمهور ورود کرد و جلساتی نیز برگزار شد اما جنگ ۱۲ روزه باعث شد که حریم از اولویت خارج شود. حریم مسئله مورد اهمیتی است و نباید جنگ باعث شود که حریم کم اهمیت و از اولویت رئیسجمهور خارج شود.
نظر شما