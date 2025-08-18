  1. اقتصاد
پیام مدیرعامل بانک تجارت به‌مناسبت سالروز بازگشت آزادگان

پیام مدیرعامل بانک تجارت به‌مناسبت سالروز بازگشت آزادگان

مدیرعامل بانک تجارت سالروز بازگشت آزادگان به میهن اسلامی را تبریک گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک تجارت، متن پیام به شرح زیر است؛

سالروز بازگشت آزادگان سرافراز به میهن، فرصتی ارزشمند است تا سر تعظیم فرود آوریم در برابر عظمت و استقامت مردانی که سال‌ها در سخت‌ترین شرایط، از کیان این آب و خاک دفاع کردند.

آزادگان، قهرمانانی بی‌ادعا بودند که با صبر و مقاومتشان، درس بزرگ آزادگی را به ما آموختند و نشان دادند که چگونه می‌توان در دل تاریکی، نور امید را زنده نگه داشت.

در این روز باشکوه، یاد و خاطره شهدای آزاده را گرامی داشته و به خانواده‌های صبور و مقاومشان ادای احترام نموده و از خداوند منان برای تمامی آزادگان عزیز، سلامتی، سربلندی و آرامش روزافزون آرزو می‌کنم.

