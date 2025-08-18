اتاق فرماندهی اقتصادی زیر نظر معاون اول تشکیل دهید

به گزارش خبرنگار مهر دومین پیش نشست تخصصی همایش ملی راهبردهای توسعه تجارت خارجی ایران با حضور کارشناسان و صاحب نظران برگزار شد. در این نشست دکتر حسن حسن خانی تحلیلگر مسائل اقتصادی و عضو اندیشکده حکمرانی عصر پویا با اشاره به فشار حداکثری و افزایش تحریمها اظهار کرد: در این شرایط عدم هماهنگی و تناقض در سیاستها بزرگترین مشکل است به عنوان مثال بانک مرکزی سیاستهای وزارت صمت و یا وزارت صمت سیاستهای سازمان برنامه را خنثیسازی میکند این تعارض منافع هم به مردم و هم به بخش خصوصی و هم به دولت آسیب میزند.
وی افزود: اینکه گفته میشود ۲۰ درصد مشکلات ناشی از تحریمها و ۸۰ درصد ناشی از مدیریت است تقسیم بندی درستی نیست و باید مشکلات اقتصادی را ترکیبی از عدم انسجام سیاست گذاری و حکمرانی دانست به عنوان مثال در حوزه تجارت و تولید شاهد نوعی سرگشتگی هستیم که تاجر نمیداند صبح که از خواب بلند میشود تعرفه کالایی که میخواهد صادر کند چقدر است.
این تحلیلگر مسائل اقتصادی با اشاره به لزوم تشکیل فرماندهی اقتصادی ذیل معاون اول تاکید کرد: ما هنوز فکر میکنیم که باید اقتصاد کشور را مانند کشوری چون سوئیس یا ترکیه یا مالزی و یا آرژانتین اداره کنیم و لزوم تشکیل یک مرکز فرماندهی را درک نکردهایم بانک مرکزی اختیارات لازم را در ماههای اخیر به دست آورده اما دریغ از یک عمل در راستای اصلاح نظام بانکی هماهنگی سیاستهای ارزی و یا اقداماتی که باید انجام دهند بنابراین نیاز است که یک مرکز فرماندهی برای دستگاههایی چون وزارت صمت، بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل شود.
حسن خانی در خصوص کسری حساب جاری بدون نفت اشاره کرد: اگر به هر دلیلی نتوانیم نفت بفروشیم یا پول آن را وارد کشور کنیم با مشکل کسری حساب جاری روبرو هستیم و در این زمینه شفافیت لازم وجود ندارد و یا در حوزه خدمات مشخص نیست که این بخش چقدر ارزبری دارد به عنوان مثال گفته میشود که ما سالانه ۲۰ میلیارد دلار واردات خدمات انجام میدهیم ولی هیچ شفافیتی در این زمینه وجود ندارد.
عضو اندیشکده حکمرانی عصر پویا با انتقاد از بیتوجهی به همکاری با کشورهایی چون چین خاطرنشان کرد: متأسفانه شاهد این هستیم که بیسرپرستترین وزارتخانه ایران در دنیا چین است و امروز هم سفیری برای چین انتخاب شده مشخص نیست تخصصش در اقتصاد چقدر است و آیا مثلاً آشنایی با زبان چینی برای ارتباط گرفتن با چینیها دارد یا خیر زمانی که ۱۷ میلیارد دلار از منابع ما در چین رسوب کرده و ما حتی یک میلیارد دلار از آن را هم نمیتوانیم جذب کنیم باید در خصوص تعامل با چین هوشمندانهتر عمل کنیم.
این تحلیلگر مسائل اقتصادی افزود: انتخاب یک رایزن اقتصادی مناسب برای راهاندازی پروژههای پیشران میتواند زمینه تحویلگیری پولهای ما از چین را فراهم کند به عنوان مثال ما فقط در استان هرمزگان ۴۰ همت طرح نیمهتمام داریم که میتوانیم با برنامهریزی مناسب سرمایههای خود را در کشوری مثل چین به این سمت سوق دهیم.
حسن خانی به لزوم فعالیت اقتصادی با یوان چین اشاره و تاکید کرد در بازار ارز هرات با حضور چینیها میتوانیم این سرگشتگی را از بین ببریم و به جای معامله با دلار و ارزهای دیگر و عدم شفافیت زمینه معامله با تجار افغانستان از طریق یوان را فراهم کنیم و بسیاری از پولهای خود را در این زمینه زنده کنیم.
