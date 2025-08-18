به گزارش خبرنگار مهر، علیمحمد زنگانه، معاون پیشگیری و درمان ستاد مبارزه پیش از ظهر امروز در نشست صمیمانه با سمنها به مناسبت روز «تشکلها و مشارکت اجتماعی» با بیان اینکه اعتیاد چالشی پیچیده و چند بعدی است، اظهار کرد: اعتیاد امروز یک بیماری مغزی مزمن است و در دسته بیماریهای روانپزشکی قرار دارد.
معاون پیشگیری و درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر با تأکید بر اینکه سازمانهای مردمنهاد پلی بین جامعه، دولت و حاکمیت هستند، گفت: سازمانهای مردمنهاد به واسطه شناخت بطن دردها و با عطش سیریناپذیر تبدیل به موتور تغییر شدهاند، شعار را با فعالیتهای خود به عمل تبدیل کرده و درمان را انسانیتر کرده و در دسترستر قرار دادهاند.
وی با تأکید بر اینکه سازمانهای مردمنهاد، به کاهش آسیب عینیت میبخشند، گفت: این سازمانها با توانمندسازی بهبودیافتگان و مبارزه با انگ اجتماعی اعتیاد، صدای بازگشت به جامعه هستند.
زنگانه با اشاره به کمبودها و ناهمواریها در پیشروی سازمانهای مردمنهاد، خاطرنشان کرد: با وجود تمام این کمبودها و کاستیها، این سازمانها، گام به جلو برمیدارند.
معاون پیشگیری و درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر تأکید کرد: قدرت ما در همبستگی و همافزایی است، همبستگی و همافزایی قدرت ما را برای اجرای کارهای مهم و رفع کاستیها افزایش میدهد.
وی بیان کرد: مرزهای فعالیت نه سازمانی و نه رقابتی بلکه باید تکمیلدهنده اقدامات یکدیگر باشد، تکنوازی بد نیست اما در حوزه مقابله با آسیبهای اجتماعی، آهنگ ارکستر سمفونیک ما را به مقصد میرساند، باید صدای واحد تری باشیم تا به تصمیمگیران کمک کنیم.
زنگانه از سازمانهای مردمنهاد خواست با ایجاد شبکههای ملی و استانی پشتوانه همدیگر و ستاد مبارزه با مواد مخدر باشند و گفت: میتوانیم آسیبهای ناشی از اعتیاد را به حداقل برسانیم و امید را به کانون جامعه بازگردانیم.
معاون پیشگیری و درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر یادآور شد: هر بهبودیافتهای که به آغوش خانواده بازمیگردد، هر کودک یا بانویی که در محیطی مناسب رشد میکند و خدمات دریافت میکند، پیروزی آن نصیب سازمانهای مردمنهاد است.
نظر شما