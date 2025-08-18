کشف ۳ تن قهوه قاچاق در شاهرود؛ کامیون عبوری توقیف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سید موسی حسینی ظهر دوشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران به میزبانی فرماندهی انتظامی استان سمنان با بیان اینکه طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز با جدیدت در استان پیگیری می‌شود، ابراز داشت: مأموران انتظامی با تیزبینی اجازه تردد محموله‌های قاچاق را نداده و با متخلفان برخورد می‌شود.

وی با بیان اینکه در راستای همین مأموریت ذاتی یگان انتظامی شاهرود محورهای مواصلاتی را تحت رصد دارد، افزود: هنگام پایش محور مأموران به یک کامیون عبوری مشکوک شدند.

فرمانده انتظامی استان سمنان با بیان اینکه این کامیون از پایتخت عازم مشهد بود، ابراز داشت: خودرو متوقف و دستور بازرسی آن صادر شد.

حسینی از کشف سه تن قهوه فاقد مجوز و قاچاق در بار این کامیون خبر داد و تصریح کرد: ارزش این محموله ۴۰ میلیارد ریال برآورد می‌شود.

وی با بیان اینکه هر گونه انتقال بار باید دارای مجوز باشد در غیر این صورت قاچاق محسوب می‌شود، افزود: پرونده متخلف تشکیل و به تعزیرات حکومتی شاهرود ارجاع داده شده است.