  1. استانها
  2. سمنان
۲۷ مرداد ۱۴۰۴، ۱۱:۵۸

کشف ۳ تن قهوه قاچاق در شاهرود؛ کامیون عبوری توقیف شد

کشف ۳ تن قهوه قاچاق در شاهرود؛ کامیون عبوری توقیف شد

سمنان- فرمانده انتظامی استان سمنان از کشف سه تن قهوه قاچاق در بار کامیون عبوری در حوزه استحفاظی شاهرود خبر داد و گفت: یک نفر در این راستا دستگیر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سید موسی حسینی ظهر دوشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران به میزبانی فرماندهی انتظامی استان سمنان با بیان اینکه طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز با جدیدت در استان پیگیری می‌شود، ابراز داشت: مأموران انتظامی با تیزبینی اجازه تردد محموله‌های قاچاق را نداده و با متخلفان برخورد می‌شود.

وی با بیان اینکه در راستای همین مأموریت ذاتی یگان انتظامی شاهرود محورهای مواصلاتی را تحت رصد دارد، افزود: هنگام پایش محور مأموران به یک کامیون عبوری مشکوک شدند.

فرمانده انتظامی استان سمنان با بیان اینکه این کامیون از پایتخت عازم مشهد بود، ابراز داشت: خودرو متوقف و دستور بازرسی آن صادر شد.

حسینی از کشف سه تن قهوه فاقد مجوز و قاچاق در بار این کامیون خبر داد و تصریح کرد: ارزش این محموله ۴۰ میلیارد ریال برآورد می‌شود.

وی با بیان اینکه هر گونه انتقال بار باید دارای مجوز باشد در غیر این صورت قاچاق محسوب می‌شود، افزود: پرونده متخلف تشکیل و به تعزیرات حکومتی شاهرود ارجاع داده شده است.

کد خبر 6563730

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها